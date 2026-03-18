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    Cartas al Director

    Reajuste de Fonasa

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    La modalidad de libre elección (MLE) de Fonasa permite a los beneficiarios del sistema público acceder al sistema privado de salud a través de aranceles fijados por la autoridad, a los prestadores inscritos.

    Considerando la dificultad de acceso a una atención oportuna en la red pública, el MLE contribuye a resolver en forma expedita este aspecto. Dichos aranceles se reajustan de forma anual, sin embargo, una vez más los aranceles de Fonasa se reajustaron a un valor por debajo del IPC, acumulando una pérdida cercana al 15% en los últimos seis años.

    Mantener esta lógica, nos pone en un escenario poco promisorio para la salud, considerando el alto costo de las listas de espera y una deuda pública ampliamente conocida, desincentivando a los prestadores privados y con esto la sobrevivencia de la modalidad de libre elección.

    Pese a ello, se abre un interesante espacio colaborativo para crear un nuevo mecanismo de reajustes, que refleje realmente los costos de la salud en Chile. Para ello, proponemos ampliar el uso del Indicador de costos en Salud (ICSA) que la Superintendencia de Salud emplea para los reajustes en el sistema privado de salud, generando sinergias para crear una metodología justa, transparente y fidedigna.

    Hacemos un llamado para generar una mesa de trabajo público-privada, que permita desarrollar esta herramienta. La salud en Chile exige una mirada amplia, sin ideologismos, que permitan aunar los esfuerzos del sector público y privado.

    Andrés Córdova

    Director de la Federación Médica de Chile

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