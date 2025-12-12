VOTA INFORMADO por $1100
    Reforma a ley Lafkenche

    SEÑOR DIRECTOR:

    Noticias como la de esta semana en que la Comisión de la Región de Aysén rechazó de forma unánime dos solicitudes de constitución de ECMPO por 620 mil hectáreas de mar en total, o la de hace unos meses en que la Comisión de Los Lagos rechazó otra solicitud por 56 mil hectáreas, son evidencias de cómo una ley muy bien intencionada, como lo es la Ley Lafkenche, puede ser utilizada para el abuso del derecho.

    No sólo es desproporcionado que menos de un centenar de personas administren una superficie equivalente a casi media Región del Ñuble o siete veces la mancha urbana de Santiago, sino que sus efectos son devastadores para la producción y el empleo local y nacional: la sola constitución de una ECMPO supone el término de toda concesión otorgada en la superficie protegida, lo que pone en riesgo a la pesca y salmonicultura en el sur de nuestro país al no tener certeza de las condiciones mínimas para poder continuar operando.

    Una modificación legal y reglamentaria es urgente, tanto para limitar la superficie de ECMPO que se busca proteger por cada solicitud, como también para compatibilizar el empleo e industrias locales ante la posibilidad de constitución de una nueva ECMPO en la zona.

    Rodrigo Meléndez Barrena

    Subdirector Ejecutivo Res Publica

