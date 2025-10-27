Reformas comprometidas

SEÑOR DIRECTOR:

En el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre que acompañó la presentación del Presupuesto 2026, el gobierno reiteró su compromiso de ingresar una indicación al proyecto de ley que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad, con el fin suspender los bonos que han sido objetados técnicamente.

Este compromiso es consecuencia de la propuesta de la Comisión para la Reducción del Gasto Público que busca generar mecanismos de entrada, salida y monitoreo ad hoc para contribuir a la racionalización de la oferta programática.

El gobierno, en el mismo informe, anunció la presentación de un proyecto de ley que reforma el Estatuto Administrativo para avanzar a un sistema de empleo público basado en el mérito y la evaluación de desempeño.

Si ambas iniciativas buscan informar el debate presupuestario, no hay tiempo que perder: su ingreso al Congreso debe concretarse antes de que termine noviembre. Postergarlas sería perder una oportunidad valiosa para el país.

Juan Francisco Galli B.

Director ejecutivo de Pivotes