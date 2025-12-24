Regalos de Navidad

SEÑOR DIRECTOR:

Hace un poco más de dos mil años tres hombres guiados por una estrella, visitaron a un niño recién nacido en Belén: el Hijo de Dios. Lo honraron con regalos de gran significado: oro para representar su realeza; incienso para simbolizar su divinidad; y mirra para simbolizar su poder curativo, y su futuro sufrimiento y muerte.

Considerando que la tradición de regalar en Navidad tiene su raíz en lo expuesto en el párrafo anterior, me surgen serias dudas sobre si juguetes bélicos, distractivos aparatos electrónicos, carísima ropa de marcas exclusivas, mascotas no planificadas, celulares que aíslan, y un sinfín de objetos desechables y puramente hedónicos pueden reflejar el verdadero sentido profundo de regalar en Navidad, especialmente a un niño.

Juan Luis Hernández Viera

Ingeniero civil