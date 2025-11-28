Reglas claras para los scooters

SEÑOR DIRECTOR:

El aumento del 27,9% en accidentes de scooters, informado recientemente por este medio, es preocupante, pero no sorprendente. La autoridad ha reconocido que el 30% de los conductores incumple lo que será norma a partir del 1 de enero de 2026, y que en el Plan Piloto se han detectado scooters que alcanzan hasta 90 km/h en ciclovías. Es correcto, entonces, que la fiscalización se focalice en la velocidad —limitada a 25 km/h—.

Sin embargo, también es urgente proteger a quienes hoy deben esquivar scooters estacionados o en movimiento. La Ley de Convivencia Vial establece que quienes los arriendan deben dejarlos en lugares que no bloqueen ni dificulten el tránsito vehicular o peatonal. Este punto es esencial para que, especialmente personas con movilidad reducida, no videntes y adultos mayores, no se vean expuestos a accidentes provocados por conductores irresponsables que los dejan en medio de las veredas.

Urge que la normativa se difunda adecuadamente y que la fiscalización sea rigurosa, para que la movilidad sustentable no termine convirtiendo a la ciudad en un espacio más hostil.

Grace Agosin