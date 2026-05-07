Regulación de apuestas en línea

El 76% de los chilenos se considera dependiente del celular, según un estudio de 2024, una cifra que alerta sobre el impacto del uso excesivo en la vida diaria.

SEÑOR DIRECTOR:

Respecto a aquellos que plantean una voz de alerta sobre los efectos de las RRSS en niños y jóvenes, coincidimos explícitamente con la urgencia que se plantea. Es evidente que el entorno digital expone a menores a dinámicas que pueden generar externalidades negativas, entre ellas las asociadas a las apuestas en línea, cuando no están debidamente reguladas.

Precisamente por eso, el foco no debe quedarse en la constatación del problema, sino en su correcta gestión. La evidencia comparada muestra que estas externalidades se abordan en entornos regulados, con estándares de protección: verificación de identidad y control de acceso para menores, herramientas de juego responsable y trazabilidad financiera .

Chile lleva años discutiendo esta materia. Hoy el consenso es avanzar, pero es necesario hacerlo cumpliendo con los estándares internacionales que demuestran efectivamente que, si se cumplen, protegen a más jugadores y aumentan el aporte de la industria al país.

El costo de la inacción no es neutro. Se traduce en mayor exposición, cero capacidad de control y cero aporte financiero al país. Por eso, avanzar ya no es una opción, es una responsabilidad.

Carlos Baeza

Abogado y Representante de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL).