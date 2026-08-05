Rendir cuentas
SEÑOR DIRECTOR:
Entre 2021 y 2025, la deuda de Codelco aumentó desde US$17.600 millones a cerca de US$26.000 millones, mientras su producción quedó por debajo de las metas y proyectos como Rajo Inca registraron un sobrecosto de 73,5%. A ello se suman recientes fallas de control detectadas por auditorías. Si estos resultados ocurrieran en una empresa privada, ¿cuántos responsables seguirían en sus cargos?
Cristobal Laimbock
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