Requerimiento de antecedentes

SEÑOR DIRECTOR:

SEÑOR DIRECTOR:

Hace algunos días en una nota de prensa se hizo referencia a nuestra universidad como una de las instituciones de educación superior que no habría entregado la información solicitada por la subsecretaria de Educación en relación con las glosas N° 21 y N° 22 del Programa 03 de la Subsecretaría de Educación Superior, referidas en la Ley 21.722 de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2025.

Es importante aclarar que la Universidad de Aconcagua no fue requerida para la entrega de esta información y que nuestra institución no figuraba en la lista de las universidades a las cuales se les pidieron estos antecedentes, por lo tanto, no podríamos haber contestado una solicitud que no recibimos.

Marcelo Herrera

Rector Universidad de Aconcagua