Respeto cívico

SEÑOR DIRECTOR:

La decisión de la Mesa del Senado de remitir a la Comisión de Ética el enfrentamiento entre las senadoras Fabiola Campillai y Camila Flores vuelve a instalar una pregunta: ¿Qué aprenden niños y jóvenes cuando observan a quienes representan las principales instituciones del país?

La vida democrática supone diferencias. Nadie espera que quienes participan en política piensen igual. Pero cuando el Senado se transforma en escenario de descalificaciones, el mensaje resulta preocupante.

La educación cívica no ocurre solo en la sala de clases. Estos episodios deben ser una oportunidad para conversar en familia. Explicar a niños y jóvenes que el respeto no depende de compartir una opinión, sino de reconocer la dignidad de quien piensa distinto.

Cuando el debate público pierde sus formas, no solo se resiente la política; también se debilitan la confianza en las instituciones y la formación cívica de quienes mañana conducirán el país.

María José Domínguez

Directora Faro Escolar

UDD