SEÑOR DIRECTOR:

En relación con la entrevista del señor Raimundo Valenzuela, publicada el pasado domingo, queremos señalar lo siguiente:

Rechazamos categóricamente las declaraciones en las cuales se pretende vincular a Deloitte con el sofisticado fraude que afectó a Primus Capital, diseñado y ejecutado por la alta administración de dicha compañía.

Asimismo, llama la atención que en la entrevista el señor Valenzuela reconozca abiertamente haber faltado al debido cuidado y diligencia en el resguardo de las operaciones de su compañía, y luego de ello intente atribuir responsabilidades a terceros.

Tales afirmaciones no solo revisten la mayor gravedad desde el punto de vista de los deberes de un director, sino que ratifican que esta ofensiva comunicacional es un intento de traspasar responsabilidades propias de la administración a la auditora externa. Una auditoría no puede, bajo ningún estándar, sustituir el control que el propio gobierno corporativo debe ejercer sobre su negocio.

Finalmente, desmentimos cualquier relación de nuestra firma con el caso Sartor. Vincular ambos episodios es una imprecisión que carece de sustento y solo contribuye a desinformar al mercado.

Jacqueline Plass

Socia Asuntos Corporativos y Comunicaciones Deloitte Chile