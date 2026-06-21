Reunificación familiar y cuidado público

SEÑOR DIRECTOR:

“Ninguna autoridad se ha comunicado con nosotros”, dice una madre a un equipo de televisión que llega a su puerta, buscando a su hijo supuestamente “desaparecido”. Su hijo está con ella.

La filtración de un preinforme de Contraloría muestra la necesidad de fortalecer los controles previos y posteriores, pero también de un actuar público que cuide la infancia y no solo hable de cuidarla. La reunificación familiar es una posibilidad que la legislación chilena ha contemplado por largo tiempo. Con ocasión de la crisis en Haití, la Cámara resolvió, con el voto favorable de Frank Sauerbaum, pedirle a Migraciones flexibilizar criterios. Así, lo esperable es que se entregue información certera, no preliminar. Eso por supuesto no impide la información.

¿No habría sido aconsejable cruzar los datos con las Oficinas Locales de la Niñez, el Ministerio de Salud y otras instituciones antes de causar alarma pública, convocar a los tres poderes del Estado y lanzar una ofensiva que hoy se traduce en presión y sospecha contra las familias haitianas?

Antonia Orellana