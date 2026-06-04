Sala cuna: punto de partida

SEÑOR DIRECTOR:

Tras una emergencia, una de las primeras consecuencias invisibles es que muchas madres quedan fuera del mundo laboral. Cuando se pierde una sala cuna o un jardín infantil, no solo desaparece un espacio educativo: también se corta la posibilidad de trabajar, buscar empleo y sostener a una familia.

Es por eso que recientemente inauguramos la sala cuna Burbujitas del Mar, en Lirquén, reconstruida tras los incendios que devastaron la zona. Allí volverán a ser cuidados 19 niños y niñas de una comunidad que lucha por ponerse de pie. Detrás de esa cifra hay madres que podrán retomar sus trabajos, familias que recuperan estabilidad y una comunidad que vuelve a reconstruir su vida cotidiana.

Si queremos retomar el crecimiento, aumentar el empleo femenino y fortalecer el cuidado de la primera infancia, la sala cuna es un punto de partida que no podemos eludir. Invertir en infraestructura de cuidados no es solo una necesidad social: es una herramienta concreta para que miles de mujeres puedan volver al mundo laboral y para que Chile vuelva a crecer.

Nicolás Birrell B.

Presidente de Desafío Levantemos Chile