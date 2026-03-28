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    Cartas al Director

    Salarios y habilidades en la era de la IA

    Por 
    Cartas al director
    ¿Cuánto gana un ingeniero en inteligencia artificial? Los millonarios sueldos de esta nueva profesión

    SEÑOR DIRECTOR:

    La irrupción de la inteligencia artificial generativa (ChatGPT, Gemini, etc.) motiva un debate sobre el futuro del trabajo, aunque aún existe poca evidencia empírica al respecto. En los resultados preliminares de un estudio basado en 400 mil avisos laborales publicados en Chile entre enero 2022 y febrero 2026 -período que incluye el surgimiento de ChatGPT a fines de 2022- analizo cómo responden los salarios a las habilidades requeridas por los empleadores, las que se detectan con modelos de lenguaje de gran escala (LLM). Los resultados sugieren que, en vez de rivalizar con las habilidades clásicas, el requisito de conocimiento o uso de IA es un complemento a ellas.

    Un primer resultado es que la educación formal sigue siendo valorada por los empleadores. Los avisos que piden un título universitario o un postgrado tienen una oferta salarial un 55% u 84% mayor a avisos que no tienen requisitos educativos. Con estas cifras, relativamente estables desde 2022, las habilidades digitales nuevas no parecen desplazar a la educación tradicional.

    Para las habilidades específicas, el mercado muestra una escala de valoración. El requerimiento de manejo o conocimiento de IA ofrece un premio salarial del 9%, comparable al de las habilidades cognitivas generales, pero debajo de gestión de personas (21%) y gestión de proyectos (15%). Por su parte, la programación computacional se mantiene y ofrece salarios un 21% mayores, reflejando una valoración que, pese al creciente uso de IA, persiste. La capacidad de liderar equipos y el conocimiento tecnológico más profundo siguen siendo recursos escasos, productivos y, por ende, mejor remunerados.

    Una señal de cautela: en 2022, la remuneración extra asociada a IA era del 18%, pero en 2026 esta cifra se ha reducido. Esta tendencia sugiere que el uso de IA está transitando de ser especialidad de nicho a volverse transversal. Por el contrario, la programación ha mostrado una caída más moderada, llegando a cifras de entre 13% y 17% en 2025-26.

    El impacto de la IA en nuestro mercado laboral es una historia en desarrollo que debemos observar con cautela. Los resultados sugieren que la mayor productividad se vincula a la educación y las habilidades de gestión de proyectos y personas. Ante el asombro que genera el potencial de la IA avanzando a un ritmo inédito, es necesario actuar con prudencia, guiándonos por la evidencia disponible.

    Benjamín Villena Profesor asociado del Instituto de Políticas Económicas (IPE) de la Facultad de Economía y Negocios de la UNAB

    Más sobre:Inteligencia artificialValoración de habilidadesMercado laboral

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