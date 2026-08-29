Salud en tiempos de estrechez fiscal

SEÑOR DIRECTOR:

Hoy la deuda pública chilena bordea el 43% del PIB, muy cerca del techo de 45% definido como prudente por el gobierno. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que ese límite se superará en 2029 si el gasto mantiene su curso, requiriendo un ajuste adicional de 0,4% del PIB anual hasta 2030 —alerta que ha sido respaldada por Fitch Ratings, el FMI y JP Morgan—. El envejecimiento poblacional presionará el gasto en salud y pensiones de manera permanente, sin espacio para financiarlo con más deuda o ingresos transitorios del cobre y litio. Dado que uno de cada cinco pesos del presupuesto público ya va a salud (mayor al promedio OCDE), y entendiendo que el sector requiere de medidas más estructurales, se proponen cuatro medidas de corto plazo en línea con el contexto de estrechez fiscal (OCDE 2024).

1. Reforma al subsidio por incapacidad laboral, ítem de gasto de mayor crecimiento en la última década. Su diseño actual no distingue con precisión la incapacidad laboral del uso indebido de licencias médicas. Rediseñar su arquitectura —más allá de más y mejor fiscalización, que pareciera haber tocado piso— liberará recursos indispensables.

2. Que Fonasa pueda disponer de los recursos de sus afiliados, definiendo métodos de pago a hospitales y centros de salud, premiando el valor y los resultados obtenidos —en lugar de solo reembolsar gastos—; mejorando la relación beneficio-costo para sus afiliados.

3. Fortalecer la recaudación del 7%, dotando a Fonasa de herramientas para fiscalizar la cotización legal y desvinculando la pertenencia a la institución de otros subsidios sociales que fomentan la informalidad y la subdeclaración de ingresos.

4. Finalmente, y en caso de que las medidas anteriores no sean suficientes, integrar seguros complementarios de salud en el corto plazo, con reglas claras para colaborar; reduciendo el gasto de bolsillo de los afiliados, sin impactar las arcas públicas, por ejemplo, mediante seguros catastróficos.

Ninguna de estas propuestas exige más deuda ni gasto del Estado, y varias ya forman parte de proyectos paralizados en el Congreso. Salir del agotamiento fiscal exige decisión política para modernizar arreglos institucionales obsoletos en beneficio de la salud y calidad de vida de las personas.

Matías Goyenechea y Carolina Velasco

Integrantes Comité técnico de reforma del sector salud del Senado, 2023