Seguridad nacional
SEÑOR DIRECTOR:
Sin innovación ni certeza jurídica para incorporar nuevas tecnologías al agro, no hay productividad ni bienestar para nuestros agricultores. Sin agricultores competitivos, se debilita la capacidad de producción de alimentos. Sin alimentos, no hay seguridad alimentaria. Y sin seguridad alimentaria, no hay seguridad nacional.
Miguel Sánchez
Director ejecutivo de ChileBio
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