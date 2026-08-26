Santiago, 25 de mayo de 2023. El ministro de Agricultura, junto a la directora nacional de Odepa, encabeza el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria, Juntos Alimentamos Chile. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Sin innovación ni certeza jurídica para incorporar nuevas tecnologías al agro, no hay productividad ni bienestar para nuestros agricultores. Sin agricultores competitivos, se debilita la capacidad de producción de alimentos. Sin alimentos, no hay seguridad alimentaria. Y sin seguridad alimentaria, no hay seguridad nacional.

Miguel Sánchez

Director ejecutivo de ChileBio