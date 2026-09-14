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    Cartas al Director

    Sensatez

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Maquiavelo señalaba en su más célebre obra que “es necesario que el príncipe sea lo bastante prudente para evitar la infamia”, en un llamado al cuidado que el gobernante debe poner a todas sus acciones.

    Es cierto que el actual gobierno de José Antonio Kast ha demostrado impericia en ocasiones. Recordar el “error no forzado” de inicios de su mandato con la campaña de Estado en quiebra.

    Este 11 de septiembre hay que reconocerle al Presidente –entendiendo su intransigente posición política– que su decisión de no conmemorar esta sensible fecha nacional, tiene más de acierto que de error. Solo hay que echar a volar la imaginación y pensar cómo habría sido un acto organizado por La Moneda y sus consecuencias.

    En esta oportunidad el Presidente le hizo caso a Maquiavelo y optó por la sensatez.

    Jorge Gabriel Wasyluk Nieto

    Periodista

    Más sobre:11 de septiembreKastConmemoración

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