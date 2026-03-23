Síndrome de Down y deporte

La presentación del logo para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

SEÑOR DIRECTOR:

Lo ocurrido en Talcahuano, donde una adolescente con Síndrome de Down fue amenazada, no es un hecho aislado: es una señal de que en Chile la inclusión está lejos de ser una realidad.

Las personas con discapacidad intelectual no necesitan compasión, sino respeto y oportunidades reales de participación. La discriminación, ya sea explícita o silenciosa, no puede seguir normalizándose.

Frente a esto, el deporte ha demostrado ser una de las herramientas más poderosas para generar cambios culturales. Iniciativas como Olimpiadas Especiales Chile y los Juegos Mundiales Santiago 2027 buscan precisamente eso: visibilizar, integrar y demostrar que la diversidad enriquece a toda la sociedad.

Casos como el de Talcahuano no solo deben indignarnos, sino también movilizarnos. La inclusión no es un discurso: es una práctica cotidiana y una responsabilidad de todos.

Carolina Picasso

Presidenta Olimpiadas Especiales Chile y Santiago 2027

Rodrigo Gardella

Director ejecutivo Santiago 2027