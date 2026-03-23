Síndrome de Down y deporte
SEÑOR DIRECTOR:
Lo ocurrido en Talcahuano, donde una adolescente con Síndrome de Down fue amenazada, no es un hecho aislado: es una señal de que en Chile la inclusión está lejos de ser una realidad.
Las personas con discapacidad intelectual no necesitan compasión, sino respeto y oportunidades reales de participación. La discriminación, ya sea explícita o silenciosa, no puede seguir normalizándose.
Frente a esto, el deporte ha demostrado ser una de las herramientas más poderosas para generar cambios culturales. Iniciativas como Olimpiadas Especiales Chile y los Juegos Mundiales Santiago 2027 buscan precisamente eso: visibilizar, integrar y demostrar que la diversidad enriquece a toda la sociedad.
Casos como el de Talcahuano no solo deben indignarnos, sino también movilizarnos. La inclusión no es un discurso: es una práctica cotidiana y una responsabilidad de todos.
Carolina Picasso
Presidenta Olimpiadas Especiales Chile y Santiago 2027
Rodrigo Gardella
Director ejecutivo Santiago 2027
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