Sistema binominal
SEÑOR DIRECTOR:
Los sistemas electorales proporcionales tienden a multiplicar la cantidad de partidos políticos lo que produce una fragmentación que dificulta en extremo la gobernabilidad y la conformación de mayorías estables.
Esta situación ya había sido advertida por Karl Popper, quien escribió sobre las devastadoras consecuencias del sistema de representación proporcional y manifestó la conveniencia de un sistema bipartidista o algo que al menos se le acerque.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en Ciencia Política
