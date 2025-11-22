Sistema binominal

SEÑOR DIRECTOR:

Los sistemas electorales proporcionales tienden a multiplicar la cantidad de partidos políticos lo que produce una fragmentación que dificulta en extremo la gobernabilidad y la conformación de mayorías estables.

Esta situación ya había sido advertida por Karl Popper, quien escribió sobre las devastadoras consecuencias del sistema de representación proporcional y manifestó la conveniencia de un sistema bipartidista o algo que al menos se le acerque.

Adolfo Paúl Latorre

Abogado

Magíster en Ciencia Política