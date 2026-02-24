¿Tantos errores?

SEÑOR DIRECTOR:

Las autoridades siguen culpando a otros de los “errores” que han tenido en las proyecciones de ingresos en los últimos tres presupuestos, asunto que asocio mas bien a algo planificado.

En sus columnas y en diversas entrevistas, Mario Marcel indicó este fin de semana que, en 2025, los ingresos provenientes de la tributación del resto de los contribuyentes (excluida la gran minería privada) había aumentado solo 1,5% real. Y esos serían los nuevos culpables. Pero al realizar el cálculo, esa cifra indicaría un alza real de 3,6%.

En el Informe de Finanzas Publicas (IFP), la Dipres indica que los ingresos tributarios de los contribuyentes no mineros se expandieron solo 1,5% real, por debajo del crecimiento del PIB, lo que redundó en que por tercer año consecutivo se contraiga esa recaudación como porcentaje del PIB.

Si el monto nominal publicado por la Dipres es incorrecto, los ingresos serían aún menores y el déficit mayor; y si el porcentaje es lo malo, habrá que corregir el IFP del cuarto trimestre.

¿Será hora de revisarlo todo y verificar cuáles son errores y cuáles no?

Jorge Condeza Neuber

Ing. comercial