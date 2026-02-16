SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Tecnología médica en el Código Sanitario

    Por 
    Cartas al director
    Tecnología médica en el Código Sanitario Andres Perez

    SEÑOR DIRECTOR:

    El sistema de salud se sostiene en el trabajo articulado de equipos diversos y altamente especializados, donde la tecnología médica cumple un rol estructural e indispensable.

    En Chile, considerando millones de prestaciones realizadas por tecnólogas y tecnólogos médicos en el sistema de salud, su quehacer es clave para el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y la toma de decisiones clínicas. Este ejercicio profesional está presente en todos los niveles de atención y a lo largo de todo el ciclo vital, desde etapas previas al nacimiento hasta la vejez, incluyendo también procesos diagnósticos y analíticos posteriores al fallecimiento.

    Pese a esta realidad, el Código Sanitario vigente mantiene una brecha relevante al reconocer solo una de las cinco menciones de la profesión, generando vacíos normativos que afectan la coherencia del sistema y la seguridad de la atención.

    Actualizar el Código Sanitario para incorporar plenamente a la tecnología médica no es solo una discusión administrativa, sino una decisión ética y política vinculada a la dignidad humana y a la responsabilidad social del Estado en salud. Hoy, esta tarea se encuentra radicada en la comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, cuyo trabajo resulta clave para avanzar hacia una regulación justa y coherente. En este contexto, es necesario, imperativo y justo que las cinco menciones de la tecnología médica (bioanálisis clínico molecular, hematología y medicina transfusional; imagenología, radioterapia y física médica; morfofisiopatología y citodiagnóstico; oftalmología y optometría, y otorrinolaringología) sean reconocidas integralmente, reconociendo plenamente el valor de la tecnología médica para el país y su aporte transversal y permanente a la atención de salud chilena. Porque, en definitiva, cinco somos uno.

    Teresa Pino Collipal

    Presidenta nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile

    Más sobre:Tecnología médicaCódigo Sanitario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cordero y Steinert inician traspaso de información en materia de seguridad pública y abordan proyectos de ley pendientes

    Cordero y Steinert afinan traspaso del Ministerio de Seguridad tras extensa reunión clave

    Despidos por necesidad de la empresa suben 6,9% en 2025 y llegan a casi 500 mil, su mayor nivel desde la pandemia

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago vuelve a caer en enero y acumula seis meses a la baja

    El todo o nada de la Fiscalía en caso ProCultura: pleno de la Corte de Santiago decide este martes el desafuero de Orrego

    El plan de Milei para enfrentar la judicialización de la reforma laboral

    Lo más leído

    1.
    Ley de aplicaciones de transporte

    Ley de aplicaciones de transporte

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    Cordero y Steinert inician traspaso de información en materia de seguridad pública y abordan proyectos de ley pendientes
    Chile

    Cordero y Steinert inician traspaso de información en materia de seguridad pública y abordan proyectos de ley pendientes

    Cordero y Steinert afinan traspaso del Ministerio de Seguridad tras extensa reunión clave

    El todo o nada de la Fiscalía en caso ProCultura: pleno de la Corte de Santiago decide este martes el desafuero de Orrego

    Despidos por necesidad de la empresa suben 6,9% en 2025 y llegan a casi 500 mil, su mayor nivel desde la pandemia
    Negocios

    Despidos por necesidad de la empresa suben 6,9% en 2025 y llegan a casi 500 mil, su mayor nivel desde la pandemia

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago vuelve a caer en enero y acumula seis meses a la baja

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio
    Tendencias

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    La sinceridad de Christian Garin tras su caída en el ATP de Río: “En días como hoy me dan ganas de hacer otra cosa”
    El Deportivo

    La sinceridad de Christian Garin tras su caída en el ATP de Río: “En días como hoy me dan ganas de hacer otra cosa”

    Alejandro Tabilo barre con Emilio Nava y se instala en segunda ronda del ATP de Río de Janeiro

    “La mano de Zaldivia es burda”: la ANFP libera los audios del VAR del polémico gol anulado a la U ante Palestino

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    El doloroso cierre de una historia: el avance del último episodio de El Caballero de los Siete Reinos
    Cultura y entretención

    El doloroso cierre de una historia: el avance del último episodio de El Caballero de los Siete Reinos

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado

    Robert Duvall, o el “Consigliere” Tom Hagen que alcanzó la gloria limpiando la ropa sucia de los Corleone en El Padrino

    El plan de Milei para enfrentar la judicialización de la reforma laboral
    Mundo

    El plan de Milei para enfrentar la judicialización de la reforma laboral

    EE.UU.: Tiroteo durante partido escolar de hockey sobre hielo deja una menor de edad muerta y cuatro heridos

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín