Teletrabajo como alivio económico

SEÑOR DIRECTOR:

Ante el alza de los combustibles hay una oportunidad para implementar soluciones de mitigación de alto impacto y bajo costo. Urge incentivar el teletrabajo en aquellas trabajos donde las funciones que lo permitan, con un enfoque prioritario en la protección de las familias.

Incentivar el trabajo remoto reduce desplazamientos innecesarios y reserva la presencialidad para actividades estratégicas. Si el teletrabajo fue el motor que permitió a las organizaciones navegar la crisis sanitaria, hoy es una herramienta para enfrentar la contingencia económica, aliviando directamente el presupuesto de los hogares. En lo específico, el Estado —como principal empleador del país— debe facultar a sus funcionarios para acceder a esta modalidad a la brevedad.

Sin embargo, no debemos reducir el teletrabajo a un mero recurso de emergencia. Es fundamental consolidarlo como una herramienta estructural de conciliación laboral y familiar. Medir su impacto en indicadores de productividad, beneficios económicos y calidad de vida, además de asegurar su correcta implementación para evitar distorsiones, sigue siendo una deuda pendiente.

Es de esperar que, más allá de la urgencia, avancemos hacia una cultura de trabajo híbrido que priorice el bienestar y la sustentabilidad social.

Verónica Campino García Huidobro

Cofundadora Fundación YoQuieroEstar