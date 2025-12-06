SEÑOR DIRECTOR:

De acuerdo con una información difundida por este medio, la Subsecretaría de Hacienda cuenta con la mayor proporción de personas con teletrabajo, un 41,3% de la dotación. Lo increíble de esta información radica en que es el Ministerio de Hacienda la entidad responsable de diseñar todos los años la ley de reajuste, donde se regula el teletrabajo en el sector público. A grandes rasgos dicha normativa limita a un máximo de dos días no fraccionables el teletrabajo, excluye a jefaturas y deja fuera a las municipalidades.

¿Cómo se explica que un Ministerio que limita el teletrabajo para el resto de los servicios públicos sea quien más lo utiliza? De hecho, hay 40 trabajadores que tienen 3 días de teletrabajo, lo que está prohibido en el artículo 66 de la ley 21.626. Esto se debe a que están bajo el artículo 67 que lo permitiría, normativa autorizada por... ¡la Dirección de Presupuesto que depende del Ministerio de Hacienda! Finalmente, recordemos que durante el año 2023 se promulgó la ley de conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Quién se opuso -con éxito- a que se incorporara el sector público a esa normativa? Una vez más...¡el Ministerio de Hacienda!

Actualmente se debate la ley de reajuste 2026 en una mesa técnica, para luego ser enviada al Congreso. ¿Será que esta vez el Ministerio será coherente con su actuar o seguirá regulando el teletrabajo en el sector público principalmente para ellos? ¿Estará el Ejecutivo y el Parlamento a la altura y por fin se podrá subsanar la promesa incumplida con miles de funcionarios excluidos de la ley de conciliación? En la vida hay que ser y parecer.

Verónica Campino GH

Cofundadora Fundación YoQuieroEstar