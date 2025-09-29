TVN: gobernanza y servicio público

SEÑOR DIRECTOR:

El remezón por la salida de Francisco Vidal de la presidencia y el nombramiento de Jaime Gazmuri vuelven a un punto de fondo: el problema no es de nombres, sino de diseño. Para un canal público viable, el directorio debe cumplir su rol fiduciario, estratégico y generativo con mecanismos concretos como comité de nominaciones con perfiles y plazos perentorios; evaluación externa anual del directorio; y un contrato-programa con indicadores de desempeño (KPIs) verificables de servicio público como la cuota regional, infantil/educativo y producción cultural y de sostenibilidad que vele por un equilibrio operativo y de ingresos. Esto, además, coevoluciona con el nuevo marco regulatorio y cierra brechas fiduciarias mediante gestión de riesgos, auditoría interna y reportes trimestrales públicos.

Una señal estatal no puede ser caja de resonancia de coyunturas. Requiere reglas, métricas y rendición de cuentas. Completar vacantes a tiempo y profesionalizar el gobierno es el paso serio para recuperar viabilidad y confianza ciudadana.

Son varios los desafíos que tiene Gazmuri en su nuevo rol. Uno es hacer frente a la dura competencia que enfrenta la televisión tradicional, como son las plataformas de streaming. Asimismo, es necesario que la TV pública esté al servicio del país y no de intereses políticos. Para ello habría que mirar lo que ocurre en países desarrollados, y también estudiar una gobernanza similar a la que tienen entidades de gran prestigio en nuestro país, como el Banco Central. Estos son focos que debiesen estar en el centro del debate, si queremos que TVN justifique su existencia y tenga proyección a futuro.

Gonzalo Jiménez Seminario

CEO de Proteus Management & Governance y profesor adjunto de Ingeniería UC