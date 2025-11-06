Un año decisivo para las pymes

SEÑOR DIRECTOR:

En un año decisivo para Chile, es importante recordar que las Pymes generan cerca del 65% del empleo nacional. Son el corazón de nuestra economía, pero también las más sensibles a nuevas regulaciones o cargas que pueden frenar su desarrollo. Pensar en todos los tipos de empresas debe ser prioridad para quienes diseñan las políticas del futuro. Impulsarlas es apostar por un país más justo y sostenible.

María Soledad Correa

Directora ejecutiva de ChileConverge