SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Un territorio excepcional requiere gobernanza excepcional

    Por 
    Cartas al director
    Un territorio excepcional requiere gobernanza excepcional Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    SEÑOR DIRECTOR:

    Las autoridades citaron varios indicadores para defender la intervención en Bandera: vacancia comercial, tiempos de viaje, brecha de género, beneficiarios del transporte. Datos legítimos, de distintas dimensiones. Pero fueron usados para justificar una decisión, no para construir el sistema que permita evaluarla. ¿Esos mismos indicadores se volverán a medir a los 30, 90 y 180 días? ¿Y se publicarán todos, los convenientes y los que no? Un dato sin seguimiento no es evidencia, es argumento.

    El casco histórico de Santiago concentra, en menos de dos kilómetros cuadrados, el mayor patrimonio construido de Chile, la sede histórica del Estado, los principales ejes comerciales, miles de residentes y una vocación turística en expansión. Es además el lugar donde Chile debería poder leerse a sí mismo; su memoria, sus instituciones fundacionales, su identidad cívica. Ese circuito no existe, ni el soporte urbano para hacerlo posible. Gestionarlo bien exige medir en simultáneo flujos y permanencia peatonal -cuya única medición existente cubre apenas ocho horas del día en dos puntos del eje-, seguridad diferenciada, actividad comercial, experiencia turística, estado del patrimonio, brecha de género. La Grand Central Partnership de Nueva York publica conteos peatonales mensuales y reportes de desempeño del distrito. Melbourne registra flujos hora a hora, 24/7, desde 2009, con datos abiertos en línea. Santiago tiene una Encuesta Origen-Destino de 2012 -anterior al estallido, la pandemia y cuatro líneas de metro. Demasiada diferencia.

    Este es el momento. Antes de que cualquier intervención se consolide, existe una ventana para levantar una línea base multidimensional y acordar qué gobernanza merece este territorio; no la de un barrio cualquiera, sino un distrito con estándares propios, datos abiertos y rendición de cuentas periódica. Actores privados ya están invirtiendo en el perímetro y dispuestos a coinvertir en métricas, activación y gestión compartida. Falta la institucionalidad que convierta ese impulso en política pública.

    Invitamos al alcalde a ser el primero en instalar esa lógica: medir todo, publicarlo todo, compararlo en el tiempo con datos accesibles a cualquier ciudadano. Quien la construya hoy escribirá una página propia en los 500 años de esta ciudad.

    César Rodríguez R.

    Director Fundación Huella Local

    Ex Secretario de Planificación, Municipalidad de Santiago

    Carlos Maillet-Aránguiz

    Arquitecto, director carrera de Arte y Conservación

    del Patrimonio USS

    Más sobre:Banderacasco históricoSantiagopatrimonio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Futuro canciller Pérez Mackenna evita pronunciarse por sanción de EE.UU. y dice que analizarán sus efectos al asumir

    El gobierno británico evalúa introducir una legislación para eliminar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión real

    Detienen a Gyvens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, por caso de sicariato de empresario en Quinta Normal

    “No podemos olvidar las tradiciones”: Steinert sostiene reunión con Asociación de Municipios Rurales para abordar seguridad

    Nuevo portazo a Ángela Vivanco: Corte de San Miguel declara inadmisible recurso de amparo por prisión preventiva

    Ganancias de Tanner suben 144% por efecto contable de compra de NTFS

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora juega Alejandro Tabilo hoy y dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Futuro canciller Pérez Mackenna evita pronunciarse por sanción de EE.UU. y dice que analizarán sus efectos al asumir
    Chile

    Futuro canciller Pérez Mackenna evita pronunciarse por sanción de EE.UU. y dice que analizarán sus efectos al asumir

    Detienen a Gyvens Laguerre, exintegrante de Reggaeton Boys, por caso de sicariato de empresario en Quinta Normal

    “No podemos olvidar las tradiciones”: Steinert sostiene reunión con Asociación de Municipios Rurales para abordar seguridad

    Ganancias de Tanner suben 144% por efecto contable de compra de NTFS
    Negocios

    Ganancias de Tanner suben 144% por efecto contable de compra de NTFS

    Superintendencia de Pensiones propone 15 fondos generacionales para reemplazar a los multifondos

    Donald Trump anuncia nuevos aranceles tras derrota en la Corte Suprema de Estados Unidos

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres
    Tendencias

    “El dolor perdura”: Gisèle Pelicot publica sus memorias tras sobrevivir el ataque de su esposo y más de 50 hombres

    Tras la explosión en Renca: ¿qué seguros operan, qué pueden hacer los afectados y dónde están las brechas de cobertura?

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Elche de Lucas Cepeda pierde ante Athletic de Bilbao y queda a un punto del descenso en LaLiga
    El Deportivo

    Elche de Lucas Cepeda pierde ante Athletic de Bilbao y queda a un punto del descenso en LaLiga

    Fernando Ortiz mueve la pizarra en Colo Colo para enfrentar a O’Higgins en Rancagua

    ¿Jugará con suplentes? DT de O’Higgins aborda el duelo frente a Colo Colo por la Liga de Primera

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía
    Tecnología

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin
    Cultura y entretención

    La canción “mejor construida” de los Beatles, según George Martin

    La mejor canción de amor “jamás escrita” según Noel Gallagher

    Sin Bandera inicia nueva etapa con Escenas su séptimo álbum de estudio

    El gobierno británico evalúa introducir una legislación para eliminar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión real
    Mundo

    El gobierno británico evalúa introducir una legislación para eliminar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión real

    Detención del expríncipe Andrés genera reclamos por justicia en Estados Unidos y en Europa crecen las investigaciones sobre el caso Epstein

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder