Uso del efectivo

SEÑOR DIRECTOR:

En una nota publicada en su diario se hablaba de cómo los pagos digitales están “cambiando” de manera positiva la vida de los chilenos. Sin embargo, al hablar de “chilenos” se está dejando de lado a parte importante de la población: personas de tercera edad, inmigrantes, los sobreendeudados, los no bancarizados, dueños de locales de barrios y personas que no tienen acceso a internet, entre mucho otros. Todos ellos dependen en gran parte de que siga existiendo el derecho del uso de efectivo.

De hecho, en la misma nota se cae en dos contradicciones. La primera es que en ella se plantea que tal y como se busca vender mediante distintos canales, deben ofrecerse opciones de pagos digitales. Sin embargo, aquí se olvida que uno de los canales es la tienda física. Los locales de barrio -que permiten subsistir a una parte importante de la población- necesitan tener la opción de pagar con dinero en efectivo, ya que su público muchas veces no tiene acceso a cuentas corrientes o son personas de tercera edad.

La segunda contradicción es cuando se menciona la importancia que tuvo el efectivo en la entrega de ayuda durante la pandemia del Covid-19. Esta sigue siendo una realidad, porque somos un país de emergencias. En un próximo terremoto, por ejemplo, ¿podremos funcionar con pagos digitales si no hay internet?

Además, según la última Memoria del Banco Central de Chile, 70% de los chilenos considera que se vería afectado si el efectivo dejara de aceptarse.

No dejemos que el avance de la tecnología elimine derechos fundamentales.

Fernando Yáñez

Presidente Ejecutivo de Denaria Chile