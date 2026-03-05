SUSCRÍBETE
    Veto a los mayores

    Por 
    Cartas al director
    Veto a los mayores

    SEÑOR DIRECTOR:

    Con profunda decepción presentación del veto sustitutivo del gobierno la Ley Integral de Personas Mayores -en la hora 25 de su mandato e ingresado en la última fecha legal posible-, iniciativa aprobada por unanimidad en el Congreso y tras más de cinco años de tramitación. Es desalentador constatar cómo, en el epílogo de este proceso se decide mutilar una normativa tan anhelada por la sociedad civil, representada en cientos de instituciones no gubernamentales que la apoyamos y, lo que es más grave, por las propias Personas Mayores.

    Para entender la gravedad, es crucial poner el foco en lo que perdemos con este veto. El corazón de la Ley Integral es reconocer y potenciar los derechos y dignidad en esta etapa de la vida, pasando de una visión de fragilidad de las personas mayores a una de sujetos activos.

    Los artículos 15 y 19 vetados por el Ejecutivo, abordaban materias laborales importantes para garantizar que el envejecimiento no sea sinónimo de pasividad. Se pierde la posibilidad de generar espacios para la empleabilidad de las personas mayores, desconociendo su valiosa experiencia y su expectativa de seguir siendo un aporte a la sociedad y el país, y que lo puedan hacer en condiciones adecuadas a su etapa vital, favoreciendo su autonomía y bienestar.

    Hacemos un llamado urgente a las autoridades que vienen para que pongan a las Personas Mayores, su envejecimiento positivo y su bienestar, en el centro. No podemos permitir que el veto eche por tierra estos avances y es imperativo que el nuevo Ejecutivo revierta la medida del actual gobierno y garantice que la ley sea promulgada, como estaba unánimemente aprobado y consensuado. La dignidad de los mayores no debiera estar sujeta a vetos de última hora.

    Eduardo Díaz Del Río

    Presidente Fundación Grandes

