SEÑOR DIRECTOR:

En Chile solemos hablar de “violencia contra la mujer” como si fuese, casi por definición, de pareja. Ese relato –reforzado por casos emblemáticos– es parcialmente cierto, pero incompleto. Del análisis de 1.258 causas con víctimas mujeres entre 2017 y 2024, elaborado por el Laboratorio de Investigación Avanzada en Ciencias de Datos en Derecho U. Finis Terrae, emerge una realidad menos cómoda: el vínculo más frecuente entre víctima y acusado no es cónyuge (17,4%) ni pareja (2,5%), son los padres (22,3%).

Los datos son indesmentibles. El “bloque pareja” sigue teniendo un peso relevante (ex conviviente de hecho 10,6% y ex pareja 8,6%), pero lo que quiebra el estereotipo es la relación familiar directa.

Primero, por convivencia y dependencia. Una proporción alta de jóvenes vive con sus padres, aumentando la exposición cotidiana. Segundo, en el hogar las prácticas de control pueden presentarse como formas de “corrección” o “cuidado”: insultos, degradación, amenazas y coerción económica. Esa normalización permite que el daño psicológico se vuelva crónico. Y tercero, una zona cultural ciega para la mayoría; cuesta imaginar al que cuida como agresor. Por esto la denuncia suele llegar tarde, con menos apoyo y miedo a romper el vínculo familiar.

Otro hallazgo relevante es el tipo de delito que sufre la mujer, predominando la VIF con lesiones psicológicas (61,9%). Es un fenómeno menos visible pero persistente: control, hostigamiento y humillación que deterioran la autonomía y salud mental, que el derecho chileno reconoce en el marco de violencia intrafamiliar.

Identificar estos resultados demandan una consecuencia práctica: prevención y detección temprana también en el hogar, apoyo para reducir dependencias y una mejor alfabetización institucional para reconocer y probar el daño psicológico que hoy domina la litigación. Las sentencias ya nos están diciendo dónde duele, falta que nos atrevamos a mirar.

Pamela Catalán

Profesora de Derecho Civil U. Finis Terrae