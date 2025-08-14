Voto en primera vuelta

SEÑOR DIRECTOR:

Muchos líderes de la excentroizquierda concertacionista han dicho o insinuado que en segunda vuelta votarán por el mal menor, o eventualmente nulo si se enfrentan a dos opciones que consideren igualmente radicales. Si esa es efectivamente su posición, su decisión de omitirse en primera vuelta es un error. Lo lógico en tal caso debiera ser que apoyaran desde ya, en primera vuelta, una opción que no los obligue a votar en blanco en segunda.

Alejandro Sifri