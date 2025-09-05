SEÑOR DIRECTOR:

Con motivo de la celebración del 80avo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el Presidente de la República Popular China Xi Jinping presidió el formidable desfile de tropas militares, acompasado de un arsenal de carros blindados con poderosos armamentos de guerra.

Estas imágenes del líder supremo no solo contrastan con la declaración de principios con que asumió el poder, proclamando en la ocasión el desarrollo pacífico y armónico del pueblo chino. Sino que agregan tensión al mundo civilizado, que miraba con buenos ojos el impulso dado por Xi Jinping al comercio internacional, a través de su proclamada “Ruta de la seda”, al verlo acompañado en imágenes, a su derecha por Vladimir Putin y a su izquierda por Kim Jong un.

Ojalá que su carisma no se vea empañado, ante los apetitos bélicos de quienes quisieron mostrarse como sus principales invitados.

Abel Gómez Balmaceda