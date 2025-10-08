SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

¿Y la educación parvularia cuándo?

Por 
Cartas al director
¿Y la educación parvularia cuándo?

SEÑOR DIRECTOR:

Durante décadas, gobiernos de todas las tendencias han reconocido —al menos en el discurso— la relevancia de la educación parvularia para el aprendizaje y desarrollo futuro de los niños chilenos. Sin embargo, ninguno ha asumido el compromiso real con este nivel educativo.

La guinda de la torta la pone el actual gobierno al reducir el presupuesto para la educación preescolar, mientras aumenta los fondos para la educación universitaria, un sector ya ampliamente financiado.

Esta decisión carece de toda lógica, pues la evidencia demuestra que la dicotomía “jugar versus aprender” es falsa, que el aprendizaje lúdico desde los primeros años potencia el lenguaje, la autorregulación y la alfabetización. Hoy existe consenso empírico en que la etapa de 0 a 6 años requiere un sistema coherente, articulado e intersectorial. Uno que promueva el desarrollo integral y garantice oportunidades equitativas para cada niño y niña de Chile.

¿Qué más debemos esperar para invertir decididamente en la educación parvularia?

Postergar este desafío es hipotecar el futuro de nuestro país.

María Elena Vigneaux

Educadora de Párvulos y Psicóloga UC

Más sobre:educación parvulariapresupuesto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fijan para el 24 de noviembre audiencia de preparación de juicio oral contra desaforado diputado Pulgar: arriesga 12 años por violación de menor

Venezuela anuncia dos nuevos despliegues en la costa en respuesta a las maniobras militares de EE.UU.

Matthei continúa arremetida contra Kast: “Me da miedo que pueda correr mucho los límites si es que llegase a ser presidente”

Científicos creadores de molécula que recolecta agua del desierto ganaron el Premio Nobel de Química

Javiera Rodríguez (republicanos): “Tengo muy buena relación con Chile Vamos, pero las convicciones no se transan”

Tras reapertura de investigación contra Jadue: Jara insiste en que se focalice en su defensa y derecha refuerza críticas

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
A qué hora y dónde ver a Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Deportes Puerto Montt vs. Colo Colo por su partido amistoso en TV y streaming

3.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Matthei continúa arremetida contra Kast: “Me da miedo que pueda correr mucho los límites si es que llegase a ser presidente”
Chile

Matthei continúa arremetida contra Kast: “Me da miedo que pueda correr mucho los límites si es que llegase a ser presidente”

Científicos creadores de molécula que recolecta agua del desierto ganaron el Premio Nobel de Química

Javiera Rodríguez (republicanos): “Tengo muy buena relación con Chile Vamos, pero las convicciones no se transan”

Licencias médicas experimentan en agosto su mayor caída desde que Contraloría destapó escándalo de viajes al exterior
Negocios

Licencias médicas experimentan en agosto su mayor caída desde que Contraloría destapó escándalo de viajes al exterior

Jara propone cambios a la libre competencia para acelerar acción penal y que la CMF regule a los conglomerados financieros

IPC de septiembre se alinea con las expectativas y se afianza a la opción de que próxima baja de TPM sea en diciembre

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena
Tendencias

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Capacita+: Google Cloud capacitará a 200 mil personas en IA en Latinoamérica

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Las emotivas palabras de la U para despedir a Miguel Ángel Russo
El Deportivo

Las emotivas palabras de la U para despedir a Miguel Ángel Russo

La sentida despedida de Boca Juniors a Miguel Ángel Russo

Municipalidad de Las Condes solicita la suspensión del duelo entre la UC y Ñublense en el Claro Arena

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump
Cultura y entretención

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump

Lucybell se despide de los escenarios con doble sold-out en Movistar Arena

A 20 años de su debut: Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresa a los cines chilenos

Venezuela anuncia dos nuevos despliegues en la costa en respuesta a las maniobras militares de EE.UU.
Mundo

Venezuela anuncia dos nuevos despliegues en la costa en respuesta a las maniobras militares de EE.UU.

Sondeo global revela que 2 de cada 3 personas en Chile dicen que la salud mental es su mayor problema sanitario y lidera en el mundo

Trump anuncia que Israel y Hamas firmaron la primera fase del plan de paz

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?