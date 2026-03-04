SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    ¿Y si los adultos nos ponemos en “modo familia”?

    Por 
    Cartas al director
    . Foto: Pexels

    Este 4 de marzo comenzaron oficialmente las clases en nuestro país. Fue un inicio de año muy distinto para los 3,5 millones de niños, niñas y adolescente del sistema escolar chileno: entró en vigencia la ley N° 21.801 que prohíbe el uso de aparatos móviles en todos los niveles educativos, salvo algunas excepciones.

    La señal es clara y simple: mejorar los aprendizajes, fortalecer la convivencia escolar, recuperar la atención y volver a conectar con el deporte, la actividad física y la vida en comunidad. Es precisamente eso lo que busca la campaña “Modo Aula” del Ministerio de Educación. Pero esta conversación no debiera quedarse solo en el colegio.

    Si le estamos pidiendo a nuestros niños que apaguen sus celulares en clases, deberíamos también hacerlo nosotros en la casa. Activemos el “modo familia”. Apaguemos el celular en el almuerzo, escuchemos a nuestros hijos sin apuro, mirémoslos con tiempo, conozcamos sus miedos y sueños.

    El celular no un problema si lo usamos responsablemente. Sólo pongámoslo en el lugar que corresponde. Activar el “modo aula” es un buen inicio de año, activar el “modo familia” es un cambio definitivo para nuestra sociedad, en especial para nuestros hijos.

    Alejandra Canessa B.

    Gerente general Protectora de la Infancia

    Más sobre:ProhibiciónCelulares

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En duro informe el CFA reprueba la gestión y los resultados fiscales del gobierno de Boric

    Los kurdos: la carta de Trump para propiciar el cambio de régimen en Irán

    Gremio de la industria del hidrógeno verde admite desafiliación de socios: “Se han ido empresas grandes”

    Programa de beneficios: Banco Santander extiende la vigencia de una maleta gratis en alianza con Latam Pass

    Tras aprobación del Senado: Gobierno advierte que hasta 12 mil reos podrían verse beneficiados con proyecto de conmutación de penas

    Fracasa intento del Senado estadounidense para limitar poderes de guerra de Trump en Irán

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Tras aprobación del Senado: Gobierno advierte que hasta 12 mil reos podrían verse beneficiados con proyecto de conmutación de penas
    Chile

    Tras aprobación del Senado: Gobierno advierte que hasta 12 mil reos podrían verse beneficiados con proyecto de conmutación de penas

    Pese a llamado de Boric: comisión de Educación no logra acuerdo y proyecto de sala cuna no será aprobado antes del cambio de mando

    Defensor de la Niñez desmiente a Sedini por presunto “amarre” del gobierno: “Somos una institución autónoma del Estado”

    En duro informe el CFA reprueba la gestión y los resultados fiscales del gobierno de Boric
    Negocios

    En duro informe el CFA reprueba la gestión y los resultados fiscales del gobierno de Boric

    Gremio de la industria del hidrógeno verde admite desafiliación de socios: “Se han ido empresas grandes”

    Programa de beneficios: Banco Santander extiende la vigencia de una maleta gratis en alianza con Latam Pass

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición
    Tendencias

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    En vivo: O’Higgins enfrenta a Tolima en busca de un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    En vivo: O’Higgins enfrenta a Tolima en busca de un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores

    La Roja femenina derrota a Paraguay de visita gracias a la cabeza de Mary Valencia

    En vivo: Universidad de Chile se mide ante Palestino por el paso a la ronda grupal de la Copa Sudamericana

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño
    Cultura y entretención

    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Zootopia 2 llega al streaming: dónde ver el gran éxito del cine de animación de 2025

    Los kurdos: la carta de Trump para propiciar el cambio de régimen en Irán
    Mundo

    Los kurdos: la carta de Trump para propiciar el cambio de régimen en Irán

    Fracasa intento del Senado estadounidense para limitar poderes de guerra de Trump en Irán

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana