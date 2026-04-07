Ya cruzamos la línea roja
SEÑOR DIRECTOR:
Lo que temíamos, finalmente llegó. Y no hay forma de suavizarlo: se cruzó una línea roja que jamás debió traspasarse.
Hoy no estamos frente a una discusión teórica. Hoy, una inspectora ha sido asesinada en un espacio que debería ser seguro: una escuela. Y no es un hecho aislado. En los últimos días hemos visto una preocupante escalada de amenazas y agresiones en distintas comunidades educativas. Hay más personas afectadas, más comunidades golpeadas.
En medio de este dolor, lo que menos se necesita son mezquindades políticas o explicaciones cómodas. Esto no es una moda ni un fenómeno pasajero. Es la evidencia de algo mucho más profundo: no hemos sido capaces de ver, atender ni actuar frente a señales que estaban ahí.
La prevención es indispensable, pero no suficiente. Se requieren medidas concretas de resguardo, ahora. Sin embargo, la discusión no puede reducirse solo a controles o revisiones. El problema es más profundo: tiene que ver con vínculos, con salud mental, con cómo estamos —o no— acompañando a nuestros estudiantes. Y no es menor que muchos de estos casos involucren a adolescentes varones.
Hoy una comunidad llora, pero no es la única. Hay estudiantes con miedo, docentes tensionados y familias que han perdido confianza. Y frente a eso, el país no puede fallar.
Porque ya no es un caso. Es una señal. Y no verla —otra vez— sería imperdonable
Roberto Bravo
Líderes escolares
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.