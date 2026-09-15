Bros Librerías: descubre tus próximas lecturas

Un buen momento para elegir tu próximo libro

Siempre hay una buena razón para entrar a una librería. Encontrar una nueva historia, volver a un autor favorito, buscar un regalo o simplemente dejarse sorprender por alguna recomendación.

Bros Librerías invita a los socios de Club La Tercera a recorrer su selección de títulos y disfrutar de un beneficio especial, disponible tanto para quienes prefieren visitar sus tiendas como para quienes compran desde casa.

Beneficio exclusivo Club La Tercera

Los suscriptores vigentes de La Tercera obtienen un 20% de descuento en sus compras en Bros Librerías.

📚 Descuento: 20%

🛍️ Modalidad: compras presenciales y online en www.broslibrerias.cl

📅 Vigencia: hasta el 31 de diciembre de 2026

Visita Bros Librerías

También puedes aprovechar el beneficio presencialmente en sus tres sucursales de Las Condes:

Apumanque: Manquehue Sur 31, local 385, Las Condes.

Paseo Los Dominicos: Av. Camino El Alba 11969, local 206-3, Las Condes.

Parque Arauco: Av. Presidente Kennedy 5413, local 342, Las Condes.

Puedes conocer más en www.broslibrerias.cl y seguir sus novedades en Instagram en @broslibrerias.

Condiciones de uso:

El beneficio corresponde a un 20% de descuento para suscriptores vigentes de La Tercera y es válido para compras realizadas en las sucursales participantes y a través de la tienda online de Bros Librerías. Descuento no acumulable con otras promociones vigentes.

En tiendas: para acceder al beneficio se debe presentar la credencial virtual vigente de Club La Tercera junto con el carnet de identidad del suscriptor. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026, sujeta a disponibilidad de productos y condiciones de Bros Librerías. Descuento no acumulable con otras promociones vigentes.

En el sitio web: para acceder al beneficio debes descargar el código de descuento que está al final de la nota, y usarlo en el carrito cuando estés efectuando tu compra online. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2026, sujeta a disponibilidad de productos y condiciones de Bros Librerías.

Ingresa tu RUT de suscriptor vigente a continuación, para descargar tu código de descuento: