Teatro Mori: disfruta lo mejor del teatro con descuento en sus cuatro salas

Descubre lo mejor de la escena teatral en las icónicas salas de Teatro Mori, un espacio cultural fundado en 2005 que ha transformado la forma en que experimentamos el teatro en Chile. Con ubicaciones estratégicas en Parque Arauco, Vitacura, Bellavista y Recoleta, Teatro Mori se ha consolidado como un referente en la promoción de las artes escénicas y la inclusión cultural. Ahora, los socios de LT Beneficios tienen una oportunidad única para disfrutar de un 20% de descuento en la entrada a los eventos programados en sus cuatro salas.

REVISA LA CARTELERA Y FECHAS DE LOS IMPERDIBLES QUE SE VIENEN:

1. MORI BELLAVISTA

“Que le corten la cabeza”

Fechas: Del 03 de septiembre al 03 de octubre | Horario: De jueves a sábado, a las 20:30 horas | Duración: 60 minutos | Edad recomendada: +14 años | Elenco: Natalia Valdebenito, Javiera Contador| Entrada general: $22.000 | Compra tu entrada aquí

“Que le corten la cabeza”, el nuevo trabajo de los Contadores Auditores, evocará la decapitación de la Reina María Antonieta de Francia como metáfora de distintos fenómenos actuales, como la llamada “cultura de la cancelación”, los violentos vaivenes políticos de Occidente, y la crisis de la verdad en la era de las redes sociales.El montaje, protagonizado por Natalia Valdebenito y Javiera Contador, se plantea en clave de comedia negra y busca explorar nuevas formas de pensar el humor y lo político, tomando elementos históricos, actuales y las experiencias de vida de las propias actrices como figuras públicas.

2. MORI RECOLETA

“Puerto Amores”

Fechas: Del 27 de agosto al 12 de septiembre | Horario: Jueves a sábado, a las 20.00 hrs | Duración: 70 minutos | Edad recomendada: +6 años | Compañía: La Memoria Guachaca | Entrada general: $8.000

Hay historias que no aparecen en los libros, pero sobreviven en una cueca, un bolero o un vals porteño. Son relatos de puertos, cantinas, barrios y amores imposibles que han pasado de generación en generación, formando parte de una memoria compartida que sigue definiendo la identidad cultural chilena.

Inspirada en ese universo, Puerto Amores llega a Teatro Mori Recoleta como parte del Ciclo Memoria y Patrimonio, con una propuesta que combina teatro, música en vivo y baile para rendir homenaje al imaginario popular construido por figuras como Roberto Parra y Lalo Parra, y a montajes emblemáticos como La Negra Ester, La Pérgola de las Flores y Amores de Cantina.

Escrita y dirigida por Rodrigo Cabello Zárate, y presentada por la compañía La Memoria Guachaca, la obra transporta al público a una caleta chilena de los años cincuenta y sesenta, donde la llegada de un misterioso forastero altera la vida de sus habitantes y desencadena una historia de amor, humor y secretos. Pero Puerto Amores va mucho más allá de una historia romántica.

Sobre el escenario conviven músicos, actores, cantantes y bailarines en una puesta en escena donde el relato se canta y la música también cuenta la historia. Boleros, jazz criollo, cuecas choras, swing y valses porteños se entrelazan para construir un espectáculo donde la emoción nace tanto de las canciones como de los personajes. Su creador define la propuesta como “Jazz Criollo”, una manera de tomar un género nacido en Nueva Orleans y hacerlo dialogar con la bohemia, el humor y la tradición popular chilena. El resultado es una experiencia escénica que celebra aquello que nace de la vida cotidiana: la espera, el deseo, la nostalgia, la picardía y la capacidad de seguir cantando incluso en los momentos más difíciles. Más que una comedia musical, Puerto Amores invita a reencontrarse con un patrimonio que no vive únicamente en los museos, sino también en las canciones, los bares, los puertos y las historias que siguen emocionando porque hablan de quienes somos.

3. MORI PARQUE ARAUCO

“LA PÉRGOLAS DE LAS FLORES”

Fechas: entre el 17 y el 20 de septiembre + entre el 1 y el 3 de octubre | Horario: De jueves a viernes, a las 20:30 horas; Sábado y domingo a las 18:00 y a las 20:30 horas | Duración: 100 minutos | Edad recomendada: +7 años | Elenco: María Jesús Miranda (Carmela), Alvaro Carrasco (Tomasito), Stephanie Olivera (Rosaura), Daniela Eichin (Ramona), Josefa Díaz (Charito), Nicolás Camus (Ruperto), Roberto Armijo (Alcalde Alcibiades), Jacob Reyes (Pimpín), Matias Espina (Fuenzalida), Valeria Pérez (Laura Larraín), Catalina Silva (Clarita), Maria Gonis (Dama de Rojo), Orlo Espinoza (Pierre), Matias Muñoz (Carlucho), José Raúl Cortes (Carabinero/Regidor) | Entrada general: $22.000 | Compra tus entradas

Desde el 17 de septiembre, el Ciclo continúa en Mori Parque Arauco con La Pérgola de las Flores, uno de los títulos más reconocibles del teatro musical chileno.

Con una puesta en escena que reúne a 25 actores y bailarines, además de músicos en vivo, el montaje recupera una historia que ha atravesado generaciones. Pero volver a La Pérgola no es solamente reencontrarse con sus personajes y canciones. Su historia pone en escena un Chile enfrentado a la transformación de la ciudad, al choque entre distintas clases sociales y a la tensión entre aquello que entendemos por progreso y aquello que queremos conservar.

Más de seis décadas después de su estreno original, esas preguntas siguen teniendo resonancia. La obra tendrá funciones entre el 17 y el 20 de septiembre, además de nuevas presentaciones entre el 1 y el 3 de octubre.

“DRUK”

Fechas: Del 2 de julio al 12 de septiembre (no hay función el 23 y 30 de julio) | Horario: De jueves a sábado, a las 20.00 horas. | Duración: 90 minutos | Edad recomendada: +14 años | Elenco: Jaime Omeñaca, Ricardo Fernández, Álvaro Espinoza y Luis Cerda | Entrada general: $25.000

“Druk” es la adaptación teatral de “Otra ronda” , la aclamada película ganadora del Premio Óscar a Mejor Película Internacional en 2021. La historia sigue a cuatro amigos y profesores de un mismo colegio que, atrapados en la rutina, el desgaste cotidiano y la sensación de que sus mejores años han quedado atrás, deciden poner a prueba una teoría tan absurda como provocadora: los seres humanos nacerían con un déficit de 0,5% de alcohol en la sangre, y mantener ese nivel podría mejorar el rendimiento, la creatividad y la confianza.

Lo que comienza como un experimento aparentemente inofensivo pronto se sale de control, llevando a sus protagonistas a enfrentarse a los límites de sus decisiones y a las consecuencias de empujar esa idea más allá de lo razonable.

4. MORI VITACURA

“Tres Marías y una rosa”

Fechas: Hasta el 30 de septiembre | Horario: De jueves a sábado, a las 20:30 horas | Duración: 90 minutos | Edad recomendada: +14 años | Elenco: Luciana Ibañez, Constanza Mora, Carolina Paulsen y Malucha Pinto | Entrada general: $20.000 | Comprar entrada

Inspirada en hechos reales, Tres Marías y una Rosa retrata la vida de cuatro mujeres pobladoras durante la dictadura chilena, quienes encuentran en los talleres de arpilleras su única fuente de ingreso para la familia, en un contexto de pobreza y represión. La obra muestra, con fuerza, humanidad y humor, el desconcierto que genera este cambio de roles en sus hogares y cómo, pese a todo, estas mujeres resisten desde lo cotidiano. Un relato íntimo y potente sobre dignidad, trabajo y supervivencia.La obra original fue estrenada en julio de 1979. Fue creada por el Taller de Investigación Teatral (TIT) con la dramaturgia de David Benavente, a partir de un proceso de observación del trabajo de mujeres.

“Soy el único que no me conozco”

Fechas: Hasta el 30 de septiembre | Horario: domingos, a las 19.30 hrs. | Duración: 60 minutos | Edad recomendada: +15 años | Elenco: Felipe Izquierdo | Entrada general: $20.000

¡Prepárate para reírte a carcajadas! Felipe Izquierdo regresa en su aclamada versión de stand up con su característico y desafiante humor. En esta nueva entrega, nos invita a cuestionar la realidad que nos rodea, planteando la sospecha de que todo podría ser parte de un gran complot.

Con su afilado ingenio nos sumerge en un mundo donde las expectativas están sobrevaloradas y el humor es la mejor forma de enfrentar la confusión. No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de una tarde llena de risas y reflexión con uno de los comediantes más destacados del momento.

“Empieza con D, siete letras”

Fechas: Del 2 de julio al 5 de septiembre | Horario: De jueves a sábado, a las 20.00 horas | Duración: 105 minutos | Edad recomendada: +14 años | Elenco: Bastián Bodenhöfer, Marcela del Valle, César Sepúlveda y Miya Li | Entrada general: $20.000

¿Qué pasa cuando la vida toma un rumbo distinto al que imaginabas? “Empieza con D, siete letras”, del premiado director y guionista argentino Juan José Campanella, llega por primera vez a Chile con una comedia dramática que explora, con inteligencia y sensibilidad, los vínculos humanos, las segundas oportunidades y los desafíos de reinventarse.

A través de encuentros inesperados, recuerdos persistentes y nuevas posibilidades, la obra sigue a sus protagonistas mientras enfrentan el duelo, la soledad y la búsqueda de conexión en una etapa de sus vidas donde aún queda mucho por descubrir. Una historia cercana, emotiva y llena de humor que invita a reflexionar sobre todo aquello que todavía está por venir.

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¿Cómo acceder al beneficio?

Para disfrutar del 20% de descuento en las entradas a los eventos de Teatro Mori, simplemente presenta tu cédula de identidad y tu membresía activa de LT Beneficios al momento de la compra en boleterías o ingresa tu RUT de socio vigente al adquirir tus entradas en línea.

Teatro Mori: un espacio para todos

Teatro Mori no solo es un epicentro cultural, sino también un lugar donde convergen historias, risas y reflexiones. Aprovecha este beneficio exclusivo y sumérgete en la diversidad de propuestas que sus salas tienen para ofrecer esta temporada.

Direcciones de las salas Teatro Mori:

Mori Bellavista : Constitución 183, Providencia

Mori Recoleta : Bellavista 77, Recoleta

Mori Parque Arauco : Av. Presidente Kennedy 5413, Las Condes

Mori Vitacura: Bicentenario 3800, Vitacura

¡No te quedes fuera de esta experiencia única! Beneficio válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Descuento no aplica en obras de producciones ajenas a Teatro Mori.