Mira el episodio de Carpool Karaoke protagonizado por Paul McCartney

Fue parte fundamental de los Beatles, posteriormente formó Wings y hasta el día de hoy sigue una carrera como solista. Paul McCartney, quien esta semana publicó dos canciones de su próximo álbum Egypt Station, protagonizó el más reciente episodio de Carpool Karaoke.

McCartney recorrió junto a James Corden las calles de Liverpool, la ciudad natal de los fab four con lugares icónicos para la historia de la banda.

Comenzando con la alegre "Drive my car", el músico llevó al conductor de televisión a la calle Penny Lane, donde se tomaron una selfie y dejaron estampados sus nombres.

Pero el episodio de más de 20 minutos de duración -extensión poco convencional para el espacio- no se remitió a mostrar puntos de la ciudad. El músico responsable de canciones como "Hope of deliverance", dio a conocer historias como su primera canción llamada "I Lost My Little Girl", la inspiración para "Let it be" y la crítica que su padre hizo a "She loves you, yeah, yeah, yeah".

Su antigua barbería, su casa de infancia y el pub donde solía tocar, fueron las principales visitas de la dupla, con una sorpresa especial en el último destino.

Sin previo aviso, cuando una cliente puso una canción en la rockolla, se abrió el telón del escenario y apareció Paul McCartney junto a su banda. El artista de 76 años interpretó "Hard Day's Night", "Ob-La-Di, Ob-La-Da", "Love Me Do" y "Back in the USSR". Incluso invitó a Corden a subir al escenario para cantar "Hey Jude".

Mira a continuación el episodio completo: