Maybe I’m Amazed o el eterno amor de Paul a Linda

Para mediados de 1969, la despedida de The Beatles era una noticia que solo sus integrantes conocían. Si bien los cuatro habían acordado que no anunciarían el desenlace hasta después del estreno de Let it be, Paul McCartney no respetó la regla lanzado en abril de 1970 su primer álbum solista, hecho que provocó la incertidumbre en la prensa de la época.

Es en dicho trabajo de estudio que "Maybe I'm Amazed" destaca como una de las canciones más conocidas del artista en solitario. Escrita a finales de 1969, el onceavo track de la placa inaugural llegó a la mente de Paul como una declaración absoluta de amor.

You're the only woman who could ever help me...

En medio de los problemas que provocaron la ruptura con la banda que marcaría su vida, McCartney lidiaba con el dolor de volver a comenzar de cero. Es aquí cuando Linda, la mujer con quien contrajo matrimonio en marzo de 1969, lo animó a volver a escribir canciones para poder salir de su depresión tras la turbulenta separación.

"Maybe I'm Amazed" fue escrita a finales de ese año, siendo en palabras de su creador como "un homenaje a su espíritu inspirador, que brillaba en medio de la melancolía". Si bien gran parte del disco debut fue grabado íntegramente en su granja de Escocia, McCartney grabó dicho tema por completo en los estudios de EMI en Londres.

Es más, Paul decidió grabar un video promocional, el cual fue dirigido por David Puttnam y contiene tanto fotografías de la familia como imágenes del campo escocés. Linda se convirtió en una de las figuras centrales en la vida del inglés, a quien dedicó todo su romanticismo incluso tras su muerte en 1998.

https://www.youtube.com/watch?v=cm2YyVZBL8U

Por cierto, estoy vivo

Si bien nunca fue parte de un sencillo, "Maybe I'm Amazed" se convirtió en una de las canciones más populares de 'McCa', siendo dicha melodía parte del repertorio de la mayoría de sus giras.

Su efecto fue tal que siete años después de su lanzamiento, una segunda versión apareció en el álbum Wings Over America, logrando posicionarse en el puesto 10 en las principales listas de Estados Unidos y en la posición 28 en el Reino Unido.

Incluso, el track fue parte fundamental durante la participación de Paul y Linda en un episodio de Los Simpson. Es en el capítulo "Lisa la vegetariana" en el que se puede escuchar "Maybe I'm Amazed", tras la aparición del ex beatle aconsejando a Lisa en su nuevo estilo de vida.

Como dato curioso, si uno escucha el tema utilizado en la serie al revés, se revelaría una receta secreta de sopa. Para las carcajadas de muchos, al final de la canción se oye el mensaje "By the way, i'm alive" -Por cierto, estoy vivo-, oración que revive el mito urbano de la muerte del eterno músico.

Cabe destacar que el cambio de la canción fue creado por los productores de la serie para este episodio en particular y no aparece en la letra original.

https://youtu.be/Jibkd-BWmP8?t=45

“Maybe I’m Amazed” es catalogada como una de las mejores canciones de amor de McCartney, alcanzado el puesto 338 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone en noviembre de 2004, siendo la única canción del británico como solista que forma parte de la lista.