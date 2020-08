Cómo una banda cargada de emociones y casi sin letras se convirtió en un ícono de Islandia

Primera escena.

"Quiero vivir una vida de verdad, no quiero seguir soñando" dice Tom Cruise en los últimos minutos de Vanilla Sky, antes de precipitarse desde la azotea de un edificio, al despertar del sueño lúcido que estaba viviendo.

Segunda escena.

Bill Murray y su tripulación, a bordo de un submarino amarillo, dice el icónico "I wonder if it remembers me" (Me pregunto si me recuerda), encontrándose de frente con el "tiburón jaguar", en una de las escenas más emotivas de las películas de Wes Anderson.

¿Qué tienen en común estas dos escenas? Que ocuparon la música de un entonces desconocido grupo islandés surgido a mediados de los años 90: Sigur Rós.

Mientras Vanilla Sky (2001) utilizó la canción "Njosnavelin" —al ser una versión temprana, su nombre en el soundtrack oficial figura como "The Nothing Song"—, Life Aquatic (2004) empleó "Starálfur" del elepé Ágætis Byrjun (1999).

*

Hay cierto consenso que sitúa a Islandia como la tierra de dos grandes embajadores musicales de la década del 90, que alcanzaron el reconocimiento internacional: Björk, figura indiscutible de la música alternativa global, y Sigur Rós, que se ha transformado en uno de los referentes del ambient y el noise del último lustro.

Probablemente esta consideración para el trío de Islandia comenzó a la altura del Ágætis Byrjun, el segundo longplay de la banda. Su primera producción, llamada Von (1997), pasó sin pena ni gloria fuera del territorio insular.

La crítica alabó a Ágætis Byrjun por su propuesta musical y los catapultó a un mayor conocimiento en distintos mercados del mundo.

Debido a que la música del grupo liderado por el suave falsete de Jónsi no es precisamente accesible, la mayor aproximación que tuvieron las nuevas audiencias fue precisamente por su aparición en distintas obras de la cultura pop. Sumadas a las apariciones en películas, otro tema utilizado fue "Olsen Olsen" en el episodio 21 de la temporada 24 de una serie canónica como Los Simpson.

Para medir el alcance de Sigur Rós, un par de datos: el episodio fue emitido en 2013, es decir, 14 años luego del lanzamiento de Ágætis Byrjun.

Y el trío de músicos islandeses tuvo un cameo en el episodio, personificados como habitantes de Islandia:

No sería la única aparición que realizaría la banda a lo largo de los años en una producción, ni tampoco la última vez que utilizarían parte de su repertorio.

Sigur Rós también figura en Game of Thrones en el capítulo "The lion and the rose", con una sección musical hecha exclusivamente para la megaproducción de HBO. Allí la banda interpreta a unos músicos que tocan para el rey Joffrey y la reina Margary.

También suman incursiones en producciones de no-ficción. Tal es el caso del documental Planet Earth (2006), en el que fue ocupada la canción "Hoppípolla", probablemente la más conocida de los islandeses —y que curiosamente no interpretaron durante su única presentación en Chile en 2017.

*

Ágætis Byrjun también sirvió como un detonante gravitante para el post rock en general. Al año siguiente del lanzamiento del LP de Sigur Rós, la banda Godspeed You! Black Emperor dio a conocer su trabajo Lift your skinny fist like anthenas to heaven, otro de los trabajos esenciales del género.

Para el nuevo milenio cobrarían notoriedad los trabajos de bandas cercanas a este género, como Mogwai, Explosions in the Sky y This Will Destroy You, entre otras. Bandas que, de alguna u otra forma, lograron entregarle más accesibilidad a las producciones históricamente experimentales.

Ahora, ¿de qué manera el post rock se ha introducido en la cultura popular? Probablemente gracias al mismo motivo que hizo del Ágætis Byrjun un disco "masivo": las películas.

Durante los últimos años han sido muchas las bandas que han sido requeridas para participar en los soundtracks de películas, ya sea con obras exclusivas para dichas películas, o con material recopilado por las producciones.

Dentro del primer punto una de las bandas más prolíficas en los OST es Explosions in the Sky. La banda estadounidense ha compuesto las bandas de las películas Lone Survivor y Manglehorn.

También se han ocupado canciones ya estrenadas. Tal como en la escena final de la película Me and Earl and the Dying Girl, momento en que sonaba de fondo "Remember me as a time of day" del grupo texano.

Claro, hay más: Mogwai en el documental Before the flood (2016); Hammock en Columbus (2017); y This Will Destroy You en Moneyball (2011), World war Z (2013) y Room (2015), por nombrar algunas.

El punto es que, a contar del lanzamiento de Ágætis Byrjun, el post rock se volvió un elemento importante o al menos familiar en la cultura popular del nuevo milenio, más allá de un género experimental sin gran audiencia, tal como lo fue durante la prehistoria de la mayoría de estos grupos.

Ágætis Byrjun puede ser traducido al español como "un buen inicio". Y aunque es el segundo disco de Sigur Rós, fue el verdadero impulsor de su arrastre planetario. El mismo que acarreó consigo a un género que hasta entonces permanecía oculto.