Escucha el nuevo single de Rosalía junto a Travis Scott

Siguiendo la tendencia de los últimos años de hacer feauturings, la cantante española Rosalía acaba de lanzar el single “TKN”, junto al hip hopero Travis Scott, a quien le devuelve la mano, puesto que el oriundo de Houston ya la había invitado a cantar “Highest in the Room”.

“Travis es un artista al que he admirado mucho desde el principio de su carrera y no me puedo imaginar un artista mejor con el que colaborar para esta canción", dijo la barcelonesa en declaraciones a la radio española Los 40.

"Siento que ahora es el momento de lanzar este tema, después de tantos meses encerrados echando de menos la libertad o el estar en comunión con los nuestros. Espero que ‘TKN’ os dé energía, os haga bailar y os dé fuerza si estáis en momentos difíciles. Con todo mi amor”, añadió la intérprete de “Con altura”.

El tema sigue la línea que ha seguido la española de meterse en el trap y otros ritmos urbanos, aunque no lo mezcla con el flamenco y otros ritmos tradicionales peninsulares como ha hecho en otras canciones.

No es la primera vez que Rosalía canta realizando feauturing, ya lo hizo con James Blake, J Balvin u Ozuna. El videoclip fue producido por el sello discográfico CANADA y dirigido por Nicolás Méndez.

Se trata del tercer sencillo publicado este año por la cantante catalana, después de “Juro qué” y “Dolerme”.