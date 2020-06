A los 63 años muere Joey Image, ex baterista de Misfits

Según reportes de The New York Hardcore Chronicles, Joey Image, quien se desempeñó como baterista de Misfits entre 1978 y 1979, falleció el lunes 1 de junio.

Sin una causa de muerte informada oficialmente, el antecedente de Image es que fue diagnosticado de cáncer al hígado en 2016, lo que lo postuló como candidato a recibir un hígado por parte de un donante en la Universidad de Miami.

Junto a Misfits fue parte de los sencillos “Horror business” y “Night of the living dead”, ambos grabados en 1979.

Llamado originalmente Joey Poole, nació en 1957 en Weehawken, y en 1978 se unió a Misfits. Además de los dos singles mencionados anteriormente, las interpretaciones de Image se pueden encontrar en la compilación de 1985 Legacy Of Brutality.

El baterista dejó Misfits en 1979 durante una gira por Reino Unido junto a The Damned. Posteriormente formó parte de Whorelords, Human Buffet, Psycho Daisies, The Mary Tyler Whores, The Strap-Ons, entre otras bandas.

Años después, en octubre del 2000, se reunió con Misfits en un concierto realizado en el Culture Room en Fort Lauderdale en Florida.