Misión imposible 7 comenzará su rodaje en exteriores en septiembre

Tras pausar su rodaje en febrero debido a la pandemia de coronavirus, Misión Imposible 7 seguirá adelante con su rodaje a partir de septiembre y comenzará con las escenas realizadas en exteriores.

Así los aseguró el actor Simon Pegg -Benji en la saga- en conversación con Variety. “Ese es el plan”, dijo sobre el plan para continuar con la filmación de la franquicia protagonizada por Tom Cruise.

“Comenzará con las escenas outdoor, lo que se siente bastante factible ya que obviamente se tomarán las medidas necesarias”, dijo el actor británico de 50 años.

Entre bromas dijo que las escenas de pelea tendrían que ser filmadas “a un metro y medio de distancia”, pero volviendo a un tono más serio respecto a la pandemia, explicó: “La gente que necesita trabajar con cierta cercanía entre sí, debe hacerlo de forma segura”.

El reinicio del rodaje de Misión Imposible 7 no es un anuncio menor considerando que la industria cinematográfica está en vilo en cuanto a producción y estrenos, dado que las salas de cine son un foco importante de contagio.

En conversación con el programa Today de BBC Radio 4, el asistente de director, Tommy Gormley ya había confirmado que otoño sería la temporada clave: “Esperamos comenzar en septiembre. Esperamos poder visitar todos los países que tenemos planeados. Ojalá poder filmar una gran parte en Reino Unido y otra en el estudio”, aseguró.

Tras el receso obligado que tomó al elenco y equipo de producción a punto de filmar en Venecia, Gormley expresó estar “convencido” de que lograrían grabar entre septiembre y abril/mayo de 2021.

“Este es nuestro desafío. No somos una película artística. Hacemos espectáculos, y eso es lo que la gente espera de nosotros. Si aplicamos todos los protocolos y procedimiento cuidadosamente... lo lograremos nuevamente. Algunos aspectos son muy complejos, como las escenas con dobles de acción, las escenas con multitudes, etc; pero no podemos hacer una película de Misión Imposible sin escenas de pelea o persecuciones en automóviles", agregó.