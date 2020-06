Rush recuerda a Neil Peart en nueva animación

A la edición especial de Permanent Waves (1980), lanzada hace menos de un mes, la banda acaba de dar forma a una nueva animación para el tema “Spirit of Radio” que rinde tributo al fallecido baterista Neil Peart.

El registro celebra varios momentos clave del grupo, incluyendo la aparición de ciertos DJs que protagonizaron distintas etapas en su trayectoria, como Donna Halper, a quien se le atribuye el descubrimiento de Rush.

Las novedades de Permanent Waves, el séptimo disco de los canadienses, lanzado hace cuatro décadas, llegan luego de que el guitarrista Alex Lifeson asegurara en una entrevista que, a pesar de que sigue en conversación con el cantante y bajista Geddy Lee, desde la muerte de Neil Peart no ha encontrado motivación para tocar su instrumento.

“Desde que Neil murió en enero”, dijo el guitarrista, “he tocado muy poco. Simplemente no me siento inspirado o motivado. Ocurrió lo mismo cuando su hija (Selena Taylor) murió en el accidente automovilístico de 1997, no toqué por casi un año. Simplemente no lo siento en mi corazón en este momento”.

Neil Peart, fallecido el pasado 7 de enero tras una prolongada batalla contra su glioblastoma, una especie de cáncer cerebral, se había unido a Lifeson y Lee en 1974.

La animación de “The Spirit of Radio” no es el único homenaje del ahora dúo anunciado para recordar al baterista. El 16 de mayo iban a ofrecer un concierto para celebrar la vida de Peart, pero la pandemia de coronavirus cambió los planes y se vieron obligados a aplazar su A night for Neil para el 17 de octubre de 2020.