Tengo Miedo Torero lanza su primer tráiler y encabeza filmes chilenos en Mercado de Cannes

Violeta, celeste, azul, rojo, amarillo, naranja, verde. Los colores se suceden con rapidez en un título que captura toda la pantalla poco después de mostrar un plano cerrado del rostro de Alfredo Castro caminando en medio de una protesta. Va con la boca pintada, el pelo largo entre cano y rubio y un abrigo. Son los años 80. El título dice Tengo miedo torero y Castro representa a La loca del frente, la protagonista de la película de Rodrigo Sepúlveda que ayer dio a conocer su primer tráiler oficial.

Es un segmento poderoso y enérgico, con una banda sonora que engancha y una recreación que al menos a primera vista pareciera reflejar con sensibilidad el mundo descrito por Pedro Lemebel en la novela homónima que inspiró la película de Sepúlveda. Filmada hace un año, la cinta es una coproducción entre Chile, México y Argentina cuyo plan de estreno original es el segundo semestre.

Para empezar a calentar los motores de la distribución internacional y los acuerdos comerciales, la película participará la próxima semana en el Mercado del Cine de Cannes, la instancia fílmica de compra y venta más importante del mundo. El encuentro, que este año es virtual debido a la pandemia, se extenderá desde el 22 al 26 de junio y nuestro país estará representado por 45 profesionales de la industria cinematográfica y por un catálogo de 97 producciones audiovisuales que buscarán su estreno antes de mayo del 2021. Las obras son promovidas en esta instancia a través de Cinema Chile, la marca sectorial del cine chileno en el extranjero.

Amores incompletos

Tengo miedo torero es la cuarta película de Rodrigo Sepúlveda (Padre nuestro, Aurora) y en la adaptación al cine intervino él mismo y el mexicano Juan Elías Tovar. La acción transcurre en los días previos al atentado a Augusto Pinochet en 1986 y entrelaza una historia de amor escasamente correspondido y la preparación del asalto en el Cajón del Maipo.

La trama de estos “amores incompletos” involucra a la Loca del Frente, una travesti ya con varios años y frustraciones en el cuerpo. La interpreta el chileno Alfredo Castro, motor y centro de una historia en la que giran alrededor el militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Carlos (el actor mexicano Leonardo Ortizgris), su novia Laura (la argentina Julieta Zylberberg) y también otros personajes interpretados por Luis Gnecco, Amparo Noguera, Sergio Hernández o Marcelo Alonso, entre varios.

La Loca del Frente, que vive de bordar manteles para esposas de militares y prefiere no entrometerse demasiado con la contingencia, se involucra sentimentalmente con Carlos. Es difícil no reconocer en el personaje parte de la personalidad del propio Pedro Lemebel, sobre todo en la utilización vivaz y poética del lenguaje.

Es más, el trailer parte con esta autodefinición en labios del personaje. “Yo no tengo amigos, cariño. Tengo amores”. Y luego sigue: “¿Qué como me llamo? La Cuando No, la Cuando Nunca, la Siempre en Domingo, la Teté, la Totó, la Milú, la Chumilú. Pero para ti yo no tengo nombre”.

Uno de los aspectos centrales de las obras de Pedro Lemebel fue siempre la música y, en ese sentido, la banda sonora de la cinta no se ha quedado estrecha: fue encargada expresamente al argentino Pedro Aznar y al chileno Manuel García. Pero además hay canciones del cantaor flamenco Diego El Cigala y de la cantautora peruana Eva Ayllón.

El lado pop del recuerdo, al menos en el trailer, viene de la mano del clásico Libre, de Paloma San Basilio. Aparece justo después de que La Loca se encomienda así a Carlos: “Si algún día hacen una revolución que incluya a las locas, avísame. Ahí voy a estar yo en primera fila”.