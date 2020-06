Todo lo que sabemos de The Broken and the Bad, el nuevo spin-off de Breaking Bad

Breaking Bad ya es un fenómeno de culto. Si bien tuvo una extensión de cinco temporadas -una duración más bien reducida comparada con ficciones de larga emisión- ha sabido mantenerse vigente no solo por la pasión de sus fieles fanáticos, también por los productos derivados de esta.

En 2015 debutó Better Call Saul, una historia también relatada de la mano de Vince Gilligan, pero centrado en el abogado originalmente llamado Jimmy McGuill y su transformación en un defensor del crimen. En 2019, en tanto, el fandom fue sorprendido con el estreno en Netflix de una cinta que continuó una narración que se creía finalizada: El Camino, un relato sobre el destino de Jessie Pinkman (Aaron Paul) tras ser rescatado por Heisenberg.

Si bien una pandemia azota al mundo con un nuevo virus, lo que obligó a poner pausa a proyectos cinematográficos y televisivos, AMC tenía una carta bajo la manga: The Broken and the Bad, una docu-serie que contará con la conducción de Giancarlo Esposito, el actor tras Gus Fring.

“Esta breve docu-serie, conducida por Giancarlo Esposito, está inspirada en los personajes, situaciones y temas más memorables del universo de Better Call Saul y Breaking Bad”, detalla AMC en el sitio oficial de la producción.

De acuerdo a la descripción del canal estadounidense, los episodios siguen a un Saul Goodman “de la vida real”, una zona libre de electromagnetismo en el Oeste de Virginia -un guiño a la fobia de Chuck, el hermano de Jimmy-, y un seguimiento a los carteles de drogas y los túneles entre Estados Unidos y México.

¿Cuándo se estrena?

AMC prepara todo un día dedicado al universo de Breaking Bad para el jueves 9 de julio, día en que emitirán una maratón de la quinta temporada de Better Call Saul a partir de las 9 am hasta las 21.30 horas, para dar paso al estreno de The Broken and the Bad.

Además, el 6 de julio AMC incluirá en su programación dos cintas protagonizadas por Bryan Cranston (Walter White): Godzilla y Wakefield.

Ansioso por esta nueva entrega, Giancarlo Esposito publicó una fotografía en Instagram anunciando su rol en la docuserie.

“Emocionado y esperando que ustedes vean el nuevo programa #TheBrokenAndTheBad, que debutará el 9 de julio en AMC. Inspirado en el universo de Breaking Bad y Better Call Saul, exploraremos la psicología de artistas y sicarios, la economía de las operaciones que giran en torno a la droga, el pueblo en el que puedes vivir libre del electromagnetismo, y más. #AprobadoPorGus”, escribió en la red social.