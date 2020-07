Liane Moriarty, escritora: “Big Little Lies agregó otra voz al fenómeno increíble del #MeToo”

Cuando se reunió con Nicole Kidman por primera vez, Liane Moriarty no se hacía muchas ilusiones. La escritora australiana estaba halagada por el interés de la actriz, pero prefería controlar sus expectativas. Era 2014. Su novela Big Little Lies había alcanzado la cima de los libros más vendidos en The New York Times; aun así, Liane Moriarty sabía que los proyectos para cine y TV a menudo se desintegran en el camino. “Emociónate”, le dijo Nicole Kidman, “la haremos”. Tres años después, en la alfombra roja de los premios Emmy, la actriz le recordaría ese momento con un gran sonrisa: “¿Viste? Tenía razón”.

Con un elenco de estrellas femeninas, entre ellas Reese Witherspoon y Laura Dern, la serie llevó a la TV una historia de abusos, mentiras y crimen en un ambiente de mujeres de clase alta. Convertida en éxito global, Big Lillte Lies recibió cuatro Globos de Oro y ocho premios Emmy. Liane Moriarty ganó millones de lectores y una celebridad que atravesó idiomas. Para la segunda temporada, escribió un personaje pensando especialmente en Meryl Streep.

A fines de 2018, entre la primera y segunda temporada, la escritora publicó Nueve perfectos desconocidos, novela que ahora se edita en español. A diferencia de Big Little Lies, acá sale del entorno familiar y presenta a un conjunto de personajes que buscan transformar sus vidas y voluntariamente se encierran en un centro de terapias de alto perfil. Con ingenio, humor y ecos de Agatha Christie, Liane Moriarty relata las relaciones entre desconocidos sometidos a un retiro de yoga, silencio y batidos de “lodo verde”. Bajo la conducción de una carismática y extravagante líder, la terapia puede adquirir contornos sombríos.

Nacida en Sidney en 1966, Liane Moriarty es autora de ocho libros, que suman ventas por 14 millones de copias. Después de 10 años de trayectoria, su novela El secreto de mi marido entró al ranking de más vendidos en 2013. Un año después Big Little Lies la convirtió en la primera escritora australiana en el número uno de la lista de bestsellers de The New York Times.

En Nueve perfectos desconocidos, disponible en Chile como ebook, Liane Moriarty se desdobla en Frances, escritora de novelas románticas que ha perdido el aprecio de sus lectores. Tras una crisis emocional, Frances toma un programa de 10 días en Tranquillum House, un centro de terapia a las afueras de Sidney. Allí conocerá a otras personas que buscan sanar, entre ellos un deportista retirado y deprimido; una mujer adicta a la cirugía plástica y las redes sociales, en crisis con su marido, y una familia que ha perdido a uno de sus hijos.

Tranquillum House es dirigido por Masha Dmitrichenkko, ex ejecutiva rusa que escaló en los negocios y tras sufrir un ataque cardíaco derivó al mundo de la salud. Renacida como una mujer bella y de cuerpo espigado, Masha es la líder dominante.

Nueve perfectos desconocidos fue adquirido también por Nicole Kidman. La actriz ejerce de productora y se reservó el rol de Masha, mientras que Frances será interpretada por Melissa MacCarthy. El debut de la serie está previsto para 2021 en la plataforma Hulu.

Desde su casa en Sidney, Liane Moriarte ha visto cómo la vida social retorna tras la cuarentena. “Recuerdo que al comienzo del encierro pensé que los apretones de manos y los besos podrían desaparecer para siempre, pero ahora nos está yendo muy bien con los números en Sydney, ¡y he notado que todo el mundo parece estar dándose la mano y besándose de nuevo!”, cuenta por e-mail.

Su novela gira en torno al mundo de las terapias y la salud, y fue publicada originalmente en 2018. Con el escenario actual, ¿cómo cree que podría recibirse?

Supongo que la novela trata sobre un grupo de personas que voluntariamente eligieron ponerse en “aislamiento”, para que las personas puedan relacionarla con sus propias experiencias sintiéndose aisladas y atrapadas en casa en cuarentena; pero sobre todo espero que mi libro simplemente ofrezca una distracción agradable y la posibilidad de escapar de estos tiempos aterradores y estresantes.

Liane Moriarty escribió un personaje especialmente pensando en Meryl Streep para la segunda temporada de la serie: aquí junto a Nicole Kidman.

La descripciones de Tranquillum House y su dinámica son vivaces y divertidas, ¿siguió alguna vez este tipo de terapias?

Mientras investigaba este libro, me quedé en un complejo de salud muy encantador y lujoso donde también aproveché la oportunidad para escribir. ¡Extrañaba desesperadamente mi café de la mañana! Pero eso no es mucho en comparación con lo que algunas personas soportan en nombre de “salud”.

¿A qué atribuye este auge en la búsqueda de métodos de curación e iluminación?

Creo que es porque la mayoría de nosotros llevamos una vida de clase media privilegiada, muy cómoda, y cuando tenemos todo lo que realmente necesitamos, parece que estamos diseñados para desear más, y en estos días eso es una “transformación”. Pero si vives por debajo del umbral de la pobreza, si sobrevives en una zona de guerra, no estás pensando en “¿cómo puedo ser la mejor versión de mí mismo?”.

Masha, la líder de la casa, es un personaje carismático pero desequilibrado. ¿Conoció personas como ella? ¿Se imagina a Nicole Kidman como Masha?

Nunca conocí a nadie como Masha en la vida real, pero estuve leyendo en TripAdvisor las reseñas de los resort de salud y encontré múltiples casos en los que la gente se quejaba de las acciones de un gerente excéntrico y dominante, o por el contrario, estaban entusiasmados con el propietario del complejo. Hubo uno en particular que era descrito con una devoción casi de culto. Fue entonces cuando supe que necesitaba crear un personaje polarizador para dirigir Tranquillum House. Originalmente tenía a un hombre llamado Gregory dirigiendo el resort, pero luego recordé que una lectora llamada Maria (Masha) Dmitrichenko había ganado en un evento de caridad para que uno de los personajes de mis libros lleve su nombre. Gregory se convirtió en Masha y, en cierto modo, su maravilloso nombre inspiró al personaje. También tuve una amiga rusa que compartió historias conmigo para ayudarme a darle más profundidad, pero Masha es un personaje completamente de ficción y la locura es suya. Me puedo imaginar a Nicole como Masha. ¡Ya he escuchado su impecable acento ruso! Ella estará perfecta.

El personaje más entrañable es Frances. Ella es una escritora que ha perdido a sus lectores. ¿Se ha puesto en ese lugar?

No disfruté el éxito inmediato con mi escritura, así que espero que cuando llegue mi inevitable declive (y realmente creo que es inevitable, hay altibajos en la popularidad de cada autor) no me sorprenderé tanto como lo haría si hubiera sido un éxito de la noche a la mañana. Dicho esto, no estoy deseando que llegue, eso es seguro.

Más allá de su apariencia, todos los personajes esconden una grieta emocional. ¿Es un hilo que atraviesa su narrativa?

Siempre me ha interesado la disparidad entre cómo nos perciben los demás y cómo nos percibimos a nosotros mismos. Creo que ese es probablemente un hilo común, especialmente porque disfruto escribiendo desde múltiples perspectivas.

Otro rasgo de sus historias son los entornos socialmente acomodados ¿Son los ambientes que mejor conoce?

Sí, tiendo a escribir principalmente sobre personajes que llevan una vida suburbana ordinaria relativamente similar a la mía. Debo señalar que las personas sobre las que escribo no siempre son tremendamente ricas: HBO les dio a mis personajes MUCHO más dinero en Big Little Lies de lo que yo les había dado.

De la violencia doméstica no se habla demasiado en los ambientes de clase alta, ¿ocurre menos o se oculta más?

Creo que se esconde más. Quizás haya más vergüenza cuando aparentemente todo parece perfecto.

¿Cómo evalúa la contribución del movimiento #MeToo?

Ha sido un movimiento enormemente poderoso y estoy muy orgulloso de que Big Little Lies salió en ese momento y agregó otra voz a este increíble fenómeno cultural. Por supuesto, no solucionó mágicamente todo, pero creo que ha tenido un tremendo impacto.

Personalmente, ¿enfrentó dificultades o prejuicios en el entorno literario por ser mujer o por los temas de su escritura?

No en la publicación ni en las ventas de mis libros, pero creo que definitivamente me perciben como un escritora “menor” debido a mi género y a los temas y entornos domésticos de mi escritura. Creo que en realidad inconscientemente yo misma me percibo como menos escritora porque soy una mujer, escribiendo sobre mujeres para una mayoría de mujeres lectoras.

¿Imaginó el impacto de la serie Big Little Lies? ¿Cómo la afectó?

Sabía que la serie sería buena debido al talento del elenco, impulsado por estrellas, pero no tenía la menor idea de que tendría un impacto tan global. Me emocionó el éxito del espectáculo y ciertamente ha habido algunos momentos extraños y surrealistas, como caminar por la alfombra roja en los estrenos y estar en el escenario de los Emmy. Sin embargo, la vida ha vuelto a la normalidad ahora y paso la mayor parte de mis días en mi teclado nuevamente.

¿Espera algún cambio en nuestras sociedades luego de la pandemia?

Sería maravilloso si una consecuencia permanente es un mayor respeto y gratitud por nuestros trabajadores de salud de la primera línea, por los científicos que trabajan tan duro para encontrarnos una vacuna y por los maestros de escuela, a quienes todos aprendimos a apreciar mucho más cuando intentamos enseñar a nuestros propios hijos en casa.