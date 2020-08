De Watchmen a The Mandalorian: dónde ver las favoritas de los Emmy

Westworld: grandes historias a la baja

Westworld había conseguido al menos una veintena de nominaciones con cada una de sus dos temporadas anteriores, pero ahora -con su tercer ciclo, todos en HBO GO- se debió conformar con once candidaturas y ser desplazada por primera vez de Mejor drama.

Le ocurrió lo mismo a This is us (5), que alcanzó la mitad de su mejor cosecha, ahora por su cuarta temporada (se puede ver íntegra en FOX App, hasta la tercera en Amazon).

Más decepcionante fue el saldo de Big little lies (HBO GO), que decidió extender lo que en un principio era una historia cerrada y llegó a sólo cinco nominaciones luego de arrasar en 2017. En tanto, una vieja ganadora del premio a Mejor drama, Homeland, logró sólo una mención por su ciclo final, disponible en FOX App (las siete primeras en Amazon Prime Video).

Mrs. America: las pendientes

Siguen inéditas en Latinoamérica Mrs. America (10) y Ramy (3), dos de las producciones más celebradas del último año.

La primera, una miniserie original de FX que se lanzó en Hulu en EE.UU., se inspira en la historia de la conservadora Phyllis Schlafly (Cate Blanchett) y la feminista Gloria Steinem (Rose Byrne), y tiene a buena parte de su elenco con nominaciones.

La otra, una comedia de Hulu por la que este año Ramy Youssef ganó el Globo de Oro, es considerada por primera vez en los Emmy, pero no entra en Mejor comedia.

A ese premio sí aspira la hilarante What we do in the shadows, que totaliza ocho candidaturas en reconocimiento a su segunda temporada, todavía pendiente de emisión en Latinoamérica. Si bien su primer ciclo se estrenó por FOX, actualmente no está disponible en el servicio del canal, FOX App.

Watchmen: las grandes nombres en Mejor drama

El servicio de streaming HBO GO se anota con el título más nominado de esta edición: Watchmen, la ficción inspirada en la novela gráfica de los 80. Acumula 26 candidaturas y corre como favorita en la categoría de miniserie, al igual que Succession (18), otro título original de HBO, que se ve como probable ganadora del premio a Mejor drama.

Netflix, que nunca ha obtenido ese reconocimiento, cuenta con Ozark (18 nominaciones), The Crown (13) y Stranger things (8), además de Better call Saul (8), original de AMC. El resto de los candidatos se distribuye en diferentes plataformas: The handmaid’s tale (10) está completa en FOX App; Killing Eve (8) en DirecTV GO y The Mandalorian (15) desde noviembre se verá en Disney+, la plataforma que alista su desembarco en el país. Aunque no entró entre las aspirantes a Mejor drama, Apple TV+ atrajo miradas con The Morning Show (8), de la mano de cinco de sus actores nominados. La competencia de Watchmen, en tanto, incluye dos miniseries de Netflix (Inconcebible y Poco ortodoxa; Hollywood llegó a 12 candidaturas pero no aspira al máximo galardón) y Little fires everywhere (5), la ficción de Hulu con Reese Witherspoon y Kerry Washington que se puede ver en Amazon.

The Marvelous Mrs. Maisel: el mapa de las comedias

La presencia del servicio de streaming Amazon Prime Video puede lucir disminuida en esta edición, pero a su favor tiene que es la compañía a desbancar en la categoría de comedia. Ganó el año pasado con Fleabag -realizada con la BBC- y este año The marvelous Mrs. Maisel (20 nominaciones) pretende repetir el premio que logró con su primer ciclo en 2018.

En HBO GO están Insecure (8) y Curb your enthusiasm (4), las candidatas del canal de cable para recuperar el galardón que obtuvo por última vez con Veep; mientras que Netflix cuenta en su biblioteca con Dead to me (4), The Kominsky method (3) y The good place (7), original del canal NBC.

Esta última postula con su temporada final, al igual que Schitt’s Creek (15), la serie canadiense que irrumpió por primera vez en los Emmy el año pasado y que se transformó en una de las favoritas de la crítica. Protagonizada por Eugene Levy y Catherine O’Hara como millonarios caídos en desgracia, la comedia emite algunos de sus capítulos en el canal de cable Comedy Central, pero no su último ciclo.

Normal People: elogiadas pero con pocas nominaciones

Las cuatro candidaturas que logró Normal people lucieron como poco reconocimiento para una de las series más alabadas del año, sobre todo porque no entró en la categoría de miniserie. La producción romántica de Hulu y BBC tiene sus doce episodios en Starzplay, servicio que debutó el año pasado en el país, al que se puede acceder a través de Apple TV y que también tiene la elogiada comedia The Great, una versión libre sobre la vida de la monarca rusa Catalina la Grande que consiguió nominaciones en dirección y guión.

HBO GO, en tanto, cuenta con la primera temporada de Euphoria, impulsada por la aparición de Zendaya como Mejor actriz en drama y cinco candidaturas técnicas, en los llamados Creative Arts Emmy, que este año se entregarán en varias ceremonias virtuales entre el 14 y 19 de septiembre.

En ese lote también tiene presencia Star Trek: Picard (5), original de CBS que da Amazon, y la miniserie de ciencia ficción Devs (4). Esta última, original de FX y creada por el director y guionista británico Alex Garland (Ex Machina), se estrena el 28 de agosto en FOX Premium Series.