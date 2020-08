Elton John contra las canciones de moda en las plataformas: “Las hace un computador y eso no me interesa”

Si hay un elemento que cruza la carrera de Elton John, desde fines de los sesentas hasta hoy, es su profundo respeto por el formato de canción pop. Desde sus inicios como músico de sesión y luego como compositor a contrato en dupla con el letrista Bernie Taupin, su interés por las canciones bien escritas y compuestas le ha llevado a colaborar con otros escritores e incluso a colaborar con figuras de la talla de John Lennon o Neil Sedaka.

Por ello, es que el artista, de 73 años, tiene algo que decir sobre el momento de la música pop, dominada por el género urbano, y que tiene en las plataformas y los algoritmos su base de sustento. Al respecto, su opinión es tajante: hoy, una canción exitosa escrita y compuesta por su propio autor es casi una excentricidad.

“Me gusta la gente que escribe canciones -comentó el autor de “Sacrifice” a BBC 6 Radio Music-. Y hay muchas personas que lo hacen, pero muchas de ellas no se escuchan en la radio porque son demasiado sofisticadas y tenemos canciones hechas por una computadora todo el tiempo y eso no me interesa”.

Así, solo hay unos pocos nombres que rescata de entre los más exitosos de las listas globales de Spotify. En particular, se mostró interesado por la música de Father John Misty y Conan Gray, precisamente porque ambos son autores de sus temas.

“(Misty) me recuerda un poco la forma en que Conan escribe canciones. Él es de Estados Unidos y es la única persona en el Top 50 estadounidense de Spotify que realmente escribe la canción sin nadie más”, aseguró.

Sobre el resto, no fue muy optimista. “En todos los demás hay cuatro o cinco escritores en (una pista). Miras la mayoría de los discos en las listas, no son canciones reales. Son pedazos y piezas y es agradable escuchar a alguien escribir una canción adecuada “.

Por ejemplo, la canción que encabeza el Top 50 global de Spotify esta semana es “WAP (feat. Megab Thee Stallion)” de la rapera Cardi B. Según la información dipsponible, esta cuenta con cinco personas en los créditos de autor; la propia cantante (cuyo nombre real es Belcalis Almanzar), Megan Pete, James Foye III, Austin Owens y Frank Rodriguez. Sin embargo, en el género es común que varios productores se involucren en una pieza para trabajar beats y samplers.

¿Vuelve a la ruta?

En otro asunto, Elton John confirmó su interés por retomar las presentaciones en vivo con su Farewell Yellow Brick Road Tour -cuya última fecha fue el 7 de marzo en Australia-, una vez superada la pandemia. “Oh, por supuesto que voy a ir directamente de nuevo. Cuándo y dónde, no lo sé. Quiero decir, sé dónde, pero no sé cuándo. Definitivamente estaré ahí, sí“.

“Por más difícil y frustrante que sea para mí y la banda, es mucho más frustrante para la gente que está en el equipo, que depende de su trabajo para su sustento, desde los que giran hasta las personas que hacen el catering -agregó-. Todos se ven afectados por eso y, desafortunadamente, seremos las últimas personas en regresar al trabajo porque tocamos en lugares grandes “.