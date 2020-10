Una carta de amor para el planeta: las memorias de David Attenborough en Netflix

David Attenborough

A Life On Our Planet es la historia de la vida en nuestro planeta de la mano del hombre que ha visto más del mundo que ningún otro. Una película inteligente, que cuestiona y al mismo tiempo propone soluciones y plantea desafíos. “Necesitamos aprender a trabajar con la naturaleza y no en contra de ella”, concluye el científico británico de 94 años, que comparte su profundo legado a las nuevas generaciones.