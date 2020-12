House of the Dragon: todo lo que sabemos de la precuela de Game of Thrones

Con su inicio de rodaje programado para 2021 y su debut pensado para 2022, House of the Dragon, la primera serie spin-off de Game of Thrones; confirmó a los actores principales de su elenco.

Ambientada 300 años antes de los sucesos protagonizados por los hijos de Ned Stark y los hermanos Lannister, los que dieron vida a una exitosa serie de HBO; será protagonizada por la familia Targaryen a partir del libro Fire & Blood de George R.R. Martin.

Martin y Ryan Condal (Colony, Hercules) serán los co-creadores de la serie, con Miguel Sapochnik y los Condal como showrunners. Además los Condal será productores ejecutivos junto a George R.R. Martin, Vince Gerardis, Sara Lee Hess y Ron Schmidt.

Quizás el nombre que más resuena entre los seguidores de la serie es el de Sapochnik, quien dirigió episodios icónicos de Game of Thrones como “Battle of the bastards” y “The Long Night”.

En la dirección figuran nombres como Clare Kilner (The Alienist: Angel of Darkness, The Wedding Date), Geeta V. Patel (Meet the Patels, The Witcher), así como Greg Yaitanes (Banshee, House).

La sangre del dragón

Paddy Considine (The Third Day, The Outsider), Olivia Cooke (Ready Player One), Emma D’ Arcy (Truth Seekers) y Matt Smith (The Crown, Doctor Who) fueron confirmados en el elenco de la serie.

Paddy Considine interpretará al Rey Viserys Targaryen. Viserys fue elegido por los señores de Westeros para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal. Viserys, un hombre acogedor, amable y decente, solo desea llevar adelante el legado de su abuelo, pero como hemos aprendido en Game of Thrones, los hombres buenos no necesariamente son grandes reyes.

Olivia Cooke como Alicent Hightower. Es la hija de Otto Hightower, la Mano del Rey y la mujer más codiciada de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política.

Emma D’Arcy interpreta a la princesa Rhaenyra Targaryen. Ella es de pura sangre valyria y es una jinete de dragones. Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo ... pero no nació hombre.

Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen. El hermano menor del rey Viserys y heredero del trono, Daemon es un gran guerrero y un jinete de dragones que posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire...

LONDON, ENGLAND - MAY 14: Matt Smith attends the Virgin TV BAFTA Television Awards at The Royal Festival Hall on May 14, 2017 in London, England. (Photo by Jeff Spicer/Getty Images)

Game of Thrones está disponible en HBO GO, y su serie precuela, House of the Dragon, debutará en 2022.