Lars von Trier anuncia la temporada final de The Kingdom

Hace 1 hora

The Kingdom

El director de filmes como Dancer in the Dark, Melancholia y The House That Jack Built, regresará con una tercera y última entrega de la serie que estrenó en 1994, la cual se sitúa en un hospital de Copenhagen en el que ocurren fenómenos sobrenaturales. “El límite ha sido alcanzado, al menos en The Kingdom, pero no puedo atestiguar que será fácil y sin sangre, abrir las siete cerraduras astrales del mundo simultáneamente con la sangre del doctor”, declaró.